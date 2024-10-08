Özgür Gündem davasında gazetenin dört yazar ve yöneticisine hapis talebi

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem yöneticileri ve yazarlarının gazetede yayınlanan yazıları nedeniyle ‘suç işlemeye alenen tahrik’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla yeniden yargılandıkları davanın 9. duruşması görüldü.

Hüseyin Aykol, Ayşe Batumlu Kaya, Eren Keskin ve Reyhan Çapan'ın İstanbul Adliyesi 14 Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı duruşmaya sanık isimler katılmazken avukat Özcan Kılıç hazır bulundu.

Kılıç, iddialara karşı önceki duruşmalarda yaptığı savunmayı tekrar ettiğini belirterek, müvekkillerinin beraatını istedi.

Mahkemeye esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, yargılananların gazetenin yönetici ve yazarları olduğunu belirtti, gazetede örgütün gerçekleştirdiği eylemleri "meşru gösteren, övücü ve destekleyici" haber ve yazılara yer verdiklerini savundu.

Aykol, Batumlu Kaya, Keskin ve Çapan'ın “yayın yoluyla zincirleme biçimde örgüt propagandası yaptıklarının sabit olduğunu" öne süren iddia makamı, aynı suçlamadan ceza isteminde bulundu.

Mütalaanın ardından söz verilen avukat Kılıç, esas hakkındaki mütalaaya karşı ek süre talebinde bulundu. Mahkeme de talebi kabul etti. Bir sonraki duruşma 19 Aralık'ta.

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(HA)