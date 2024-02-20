Özgür Gündem davasında duruşma 2 dakika sürdü

Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin’in daha önce beraat ettikleri ancak bozma kararı sonrası yeniden yargılandıkları Özgür Gündem davası bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti.

Bozma kararı sonrası dokuzuncu celsesi görülen duruşmada Erol Önderoğlu hazır bulunurken Şebnem Korur Fincancı ile yurtdışında yaşayan Ahmet Nesin katılmadı.

Duruşmayı Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin, Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosluğundan Celine Abeln ile Gazetecileri Koruma Komitesi’nden (CPJ) Özgür Öğret takip etti.

Yaklaşık 2 dakika süren duruşmada mahkeme Ahmet Nesin’in ifadesinin alınması için yazılan talimatın beklenmesine hükmetti.

Bir sonraki duruşma 29 Mayıs saat 9.30’da.

Ne olmuştu?

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyası 3 Mayıs 2016'da başladı. 7 Ağustos 2016'da sona erdi.

Kampanyaya katılan 56 nöbetçi yayın yönetmeninden 49’una soruşturma açıldı, 11 takipsizlikle sonuçlandı, 38 dosya davaya dönüştü. Özgür Gündem'le dayanışanlar Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 7/2 maddesi (Terör örgütü propagandası yapmak) ve 6/2 maddesini (Terör örgütlerinin bildiri veya açıklamalarını basma veya yayınlamak) ihlalle suçlandılar.

Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin bu nedenle yargılanıp beraat etti. Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi (İstinaf) kararı bozdu. Bunun üzerine üç isim yeniden yargılanmaya başladı.