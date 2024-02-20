ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 20 Şubat 2024 11:30
 ~ Son Güncelleme: 20 Şubat 2024 11:48
2 dk Okuma

Özgür Gündem davasında duruşma 2 dakika sürdü

Mahkeme Fransa'da yaşayan Ahmet Nesin'in ifadesinin alınması için yazılan talimatın beklenmesine karar vererek duruşmayı 29 Mayıs'a attı.

Hikmet Adal
Hikmet Adal

Hikmet Adal
Görseli Büyüt
Özgür Gündem davasında duruşma 2 dakika sürdü

Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin’in daha önce beraat ettikleri ancak bozma kararı sonrası yeniden yargılandıkları Özgür Gündem davası bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti.

Bozma kararı sonrası dokuzuncu celsesi görülen duruşmada Erol Önderoğlu hazır bulunurken Şebnem Korur Fincancı ile yurtdışında yaşayan Ahmet Nesin katılmadı.

Duruşmayı Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin, Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosluğundan Celine Abeln ile Gazetecileri Koruma Komitesi’nden (CPJ) Özgür Öğret takip etti.

Yaklaşık 2 dakika süren duruşmada mahkeme Ahmet Nesin’in ifadesinin alınması için yazılan talimatın beklenmesine hükmetti.

Bir sonraki duruşma 29 Mayıs saat 9.30’da.

Mahkeme, İstinaf'ın bozma kararına direnmedi
ÖZGÜR GÜNDEM DAVASI
Mahkeme, İstinaf'ın bozma kararına direnmedi
3 Şubat 2021

Ne olmuştu?

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyası 3 Mayıs 2016'da başladı. 7 Ağustos 2016'da sona erdi.

Kampanyaya katılan 56 nöbetçi yayın yönetmeninden 49’una soruşturma açıldı, 11 takipsizlikle sonuçlandı, 38 dosya davaya dönüştü. Özgür Gündem'le dayanışanlar Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 7/2 maddesi (Terör örgütü propagandası yapmak) ve 6/2 maddesini (Terör örgütlerinin bildiri veya açıklamalarını basma veya yayınlamak) ihlalle suçlandılar.

Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin bu nedenle yargılanıp beraat etti. Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi (İstinaf) kararı bozdu. Bunun üzerine üç isim yeniden yargılanmaya başladı.

(HA)

Özgür Gündem özgür gündem davası özgür gündem dayanışması Erol Önderoğlu ahmet nesin şebnem korur fincancı
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

Devamını Göster
ilgili haberler
Özgür Gündem davasında mahkemenin AKP'li hakim ısrarı
1 Şubat 2023
/haber/ozgur-gundem-davasinda-mahkemenin-akp-li-hakim-israri-273597
Özgür Gündem davası | Reddi istenen AKP'li hakim duruşmaya katılmadı
14 Haziran 2022
/haber/ozgur-gundem-davasi-reddi-istenen-akp-li-hakim-durusmaya-katilmadi-263287
ÖZGÜR GÜNDEM DAVASI
AKP'li hakim Murat Bircan'a reddi hakim talebine Akın Gürlek’ten ret
6 Haziran 2022
/haber/akp-li-hakim-murat-bircan-a-reddi-hakim-talebine-akin-gurlek-ten-ret-262943
GEZİ DAVASI SKANDALI BÜYÜYOR
Gezi Davasının yargıcı AKP'li çıktı | Erdoğan'ın yargıya güveni yükseldi
25 Nisan 2022
/haber/gezi-davasinin-yargici-akp-li-cikti-erdogan-in-yargiya-guveni-yukseldi-260997
ÖZGÜR GÜNDEM DAVASI
Mahkeme, İstinaf'ın bozma kararına direnmedi
3 Şubat 2021
/haber/mahkeme-istinaf-in-bozma-kararina-direnmedi-238642
Önderoğlu, Korur-Fincancı ve Nesin Hakkında Ayrı Ayrı Üç İddianame Hazırlandı
22 Haziran 2016
/haber/onderoglu-korur-fincanci-ve-nesin-hakkinda-ayri-ayri-uc-iddianame-hazirlandi-176127
ilgili haberler
Özgür Gündem davasında mahkemenin AKP'li hakim ısrarı
1 Şubat 2023
/haber/ozgur-gundem-davasinda-mahkemenin-akp-li-hakim-israri-273597
Özgür Gündem davası | Reddi istenen AKP'li hakim duruşmaya katılmadı
14 Haziran 2022
/haber/ozgur-gundem-davasi-reddi-istenen-akp-li-hakim-durusmaya-katilmadi-263287
ÖZGÜR GÜNDEM DAVASI
AKP'li hakim Murat Bircan'a reddi hakim talebine Akın Gürlek’ten ret
6 Haziran 2022
/haber/akp-li-hakim-murat-bircan-a-reddi-hakim-talebine-akin-gurlek-ten-ret-262943
GEZİ DAVASI SKANDALI BÜYÜYOR
Gezi Davasının yargıcı AKP'li çıktı | Erdoğan'ın yargıya güveni yükseldi
25 Nisan 2022
/haber/gezi-davasinin-yargici-akp-li-cikti-erdogan-in-yargiya-guveni-yukseldi-260997
ÖZGÜR GÜNDEM DAVASI
Mahkeme, İstinaf'ın bozma kararına direnmedi
3 Şubat 2021
/haber/mahkeme-istinaf-in-bozma-kararina-direnmedi-238642
Önderoğlu, Korur-Fincancı ve Nesin Hakkında Ayrı Ayrı Üç İddianame Hazırlandı
22 Haziran 2016
/haber/onderoglu-korur-fincanci-ve-nesin-hakkinda-ayri-ayri-uc-iddianame-hazirlandi-176127
diğer yazıları
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NIN 'DEZENFORMASYON' BÜLTENLERİ
"Dezenformasyondan önce enformasyona ihtiyacımız var"
16 Şubat 2024
"Dezenformasyondan önce enformasyona ihtiyacımız var"
Bülent Kılıç'ı gözaltına alan polis hakarette ısrarcı: Arkadaşlar duymuş, bana söylediler
15 Şubat 2024
Bülent Kılıç'ı gözaltına alan polis hakarette ısrarcı: Arkadaşlar duymuş, bana söylediler
Savcı, gazeteci Beyza Kural'ı gözaltına almaya çalışan üç polis için hapis cezası istedi
15 Şubat 2024
Savcı, gazeteci Beyza Kural'ı gözaltına almaya çalışan üç polis için hapis cezası istedi
Mustafa Sönmez, beşinci kez ‘Cumhurbaşkanına hakaretten’ yargılandı, beşinci kez beraat etti
14 Şubat 2024
Mustafa Sönmez, beşinci kez ‘Cumhurbaşkanına hakaretten’ yargılandı, beşinci kez beraat etti
İliç’teki madenin sahibi SSR Mining’in hisseleri çöktü
13 Şubat 2024
İliç’teki madenin sahibi SSR Mining’in hisseleri çöktü
Sayfa Başına Git