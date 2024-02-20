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Yayın Tarihi: 20 Şubat 2024 15:34
 ~ Son Güncelleme: 20 Şubat 2024 22:49
1 dk Okuma

Özgür Gündem davası Haziran'a kaldı

Dosyada, gazetecilerin istinafın birleşme kararına ilişkin görüşü bekleniyor.

Hikmet Adal
Hikmet Adal

Hikmet Adal
Görseli Büyüt
Özgür Gündem davası Haziran'a kaldı

Özgür Gündem’de yayınlanan yazılar nedeniyle “örgüt propagandası yapmak” ve "suç işlemeye alenen tahrik" iddialarıyla yeniden yargılanan Hüseyin Aykol, Ayşe Batumlu Kaya, Eren Keskin ve Reyhan Çapan’ın davası bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti.

Duruşmaya Hüseyin Aykol, Ses ve Görüntü Bileşim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, avukatı Özcan Kılıç da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmayı Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Gazetecileri Kotuma Komitesi (CPJ) Türkiye Temsilcisi Özgür Öğret ile PEN Norveç, MLSA ve P24’ten gazeteciler izledi.

Aykol istinaf mahkemesinin birleştirilme kararına uyulmasını istedi. Duruşmalardan da vareste tutulmayı talep etti.

Aykol’un vareste tutulma talebini kabul eden mahkeme, dosyadaki eksik hususların tamamlanması için davayı 6 Haziran’a bıraktı.

Eren Keskin ve Reyhan Çapan, gazetede yayınlanan yazılar nedeniyle yargılandığı davada 2019’da “örgüt propagandası” suçlamasıyla 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak avukatlarının itirazının ardından Yargıtay’ın kararı bozmasıyla dava 2023’te yeniden görülmeye başlamıştı.

Yargıtay’dan Özgür Gündem dayanışmasına ceza
Yargıtay’dan Özgür Gündem dayanışmasına ceza
3 Ağustos 2023

(HA)

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Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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