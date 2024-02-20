Özgür Gündem davası Haziran'a kaldı
Özgür Gündem’de yayınlanan yazılar nedeniyle “örgüt propagandası yapmak” ve "suç işlemeye alenen tahrik" iddialarıyla yeniden yargılanan Hüseyin Aykol, Ayşe Batumlu Kaya, Eren Keskin ve Reyhan Çapan’ın davası bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti.
Duruşmaya Hüseyin Aykol, Ses ve Görüntü Bileşim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, avukatı Özcan Kılıç da duruşmada hazır bulundu.
Duruşmayı Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Gazetecileri Kotuma Komitesi (CPJ) Türkiye Temsilcisi Özgür Öğret ile PEN Norveç, MLSA ve P24’ten gazeteciler izledi.
Aykol istinaf mahkemesinin birleştirilme kararına uyulmasını istedi. Duruşmalardan da vareste tutulmayı talep etti.
Aykol’un vareste tutulma talebini kabul eden mahkeme, dosyadaki eksik hususların tamamlanması için davayı 6 Haziran’a bıraktı.
Eren Keskin ve Reyhan Çapan, gazetede yayınlanan yazılar nedeniyle yargılandığı davada 2019’da “örgüt propagandası” suçlamasıyla 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak avukatlarının itirazının ardından Yargıtay’ın kararı bozmasıyla dava 2023’te yeniden görülmeye başlamıştı.
Yargıtay’dan Özgür Gündem dayanışmasına ceza
(HA)