YT: Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:45 22 Ocak 2026 09:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.01.2026 10:44 22 Ocak 2026 10:44
Okuma Okuma:  1 dakika

Özgür Genç Kadın aktivisti Eylem Sıla Bayram, gözaltına alındı

Bayram, Trans Onur Haftası Komitesi ile birlikte, tabii’de yayınlanan ve LGBTİ+’ları hedef alan belgeselle ilgili İstanbul Metrosu’nda açıklama yapmıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Özgür Genç Kadın aktivisti Eylem Sıla Bayram, gözaltına alındı

Özgür Genç Kadın aktivisti Eylem Sıla Bayram, gece geç saatlerde İstanbul’daki evinden gözaltına alındı.

Özgür Genç Kadın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Yoldaşımız Eylem Sıla Bayram hiçbir gerekçe gösterilmeden kaldığı evden gözaltına alındı. Mevcutlu olarak gözaltında kalacağı bilgisini aldık,” dedi.

İstanbul Trans Onur Haftası’ndan açıklama

Bayram’ın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapan 11. İstanbul Trans Onur Haftası da “Sosyalist, LGBTİ+ ve kadın hareketinden mücadele arkadaşımız Eylem Sıla Bayram’ın az önce evinden gözaltına alındığını öğrendik. Bu geceyi mevcutlu geçirecek. Henüz gözaltı sebebini öğrenemedik sürecin takipçisiyiz. Arkadaşımızı alacağız,” dedi.

👉 Bayram, Trans Onur Haftası Komitesi ile birlikte TRT’nin dijital platformu tabii’de yayınlanan ve LGBTİ+’ları hedef alan “Gökkuşağı Faşizmi” belgeseliyle ilgili 18 Ocak’ta İstanbul Metrosu’nda açıklama yapmıştı.

(TY)

