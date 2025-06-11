Özgür Çelik’ten Yeni Akit’e: Tüm hukuki haklarımızı kullanacağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yaralanması ve sonrasında hayatını kaybetmesine ilişkin Yeni Akit gazetesinin kullandığı ifadelere* tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu.

Yeni Akit'in Zeyrek’in yaralanma haberini "Belediye Başkanı Çarpıldı", ölüm haberini ise “geberdi” başlığıyla vermesi kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Söz konusu yayıncılık anlayışını “habercilikle bağdaşmayan” bir üslup olarak niteleyen Çelik, gazetenin halkı birbirine düşmanlaştırdığını savundu.

“Geri adım atılmayacak"

Çelik, şöyle dedi:

“Halkımızı birbirine karşı düşmanlaştırmak için yıllardır özel çaba sarf eden bir gazete alenen suç işliyor. Sadece haber yaptıkları için tutuklanan gazeteciler, akademisyenler varken, en yüksek makamlarca ödüllendirilen bu yayın hakkında en ufak bir soruşturma bile açılmıyor.

Cezasızlık uygulanacağını bilsek de adını zikretmeyi zul saydığım bu kirli yayıncılığa karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağız.”

Açıklamasında, iktidara yakın medyaya yönelik çifte standarda da dikkat çeken Çelik, “Bu karanlık devri sona erdirdiğimizde, gerçekleri yazan kalemler özgür olacak, kin ve düşmanlık yayan anlayış tarihe karışacak” dedi.

Halkımızı birbirine karşı düşmanlaştırmak için yıllardır özel çaba sarf eden bir gazete alenen suç işliyor.



Sadece haber yaptıkları, halkı bilgilendirdikleri için tutuklanan gazeteciler, akademisyenler varken, en yüksek makamlarca ödüle layık görülen söz konusu yayın hakkında… — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) June 10, 2025

İmamoğlu paylaşımına tepki

Çelik, ayrıca sosyal medyada tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan bir paylaşımı nedeniyle Mustafa Varank’a da tepki gösterdi.

“İşte bu kirli diliniz yüzünden halkın gözünden düşüyorsunuz, her gün biraz daha eriyorsunuz. Milletimizle birlikte açacağımız yeni, temiz ve beyaz sayfada bu çirkin üsluba yer olmayacak. Saygın bir siyaset kurumu inşa edeceğiz” dedi.

İşte bu kirli diliniz yüzünden halkın gözünden her gün düşüyorsunuz, eriyip gidiyorsunuz.



Milletimizle birlikte açacağımız yeni, temiz ve beyaz sayfada bu çirkin üsluba yer olmayacak.



Saygın bir siyaset kurumu inşa edeceğiz. pic.twitter.com/AWzyM4p4NX — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) June 10, 2025

(EMK)

*Söylemleri yaygınlaştırmamak adına bu haberde yer verilmedi.