Özgür Çelik’ten tutuklama tepkisi: Ant olsun ki biz kazanacağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen beşinci dalga operasyonunun ardından 5’i belediye başkanı olmak üzere 22 kişinin tutuklanmasına Cumhuriyet Halk Partisi’nden tepkiler gelmeye devam ediyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, tutuklamalara sert sözlerle karşı çıktı. Çelik, “zulüm çarkı” ifadesini kullanarak yaşananları siyasi bir operasyon olarak nitelendirdi.

Çelik açıklamasında şöyle dedi:

“Durmaksızın çalışan zulüm çarkı bugün de dostlarımızı, yol arkadaşlarımızı, bizlerden, ailelerinden, sevdiklerinden koparmak için yine özel gayret gösteriyor.

Bugün tutsak edilen tüm yol arkadaşlarımızın başı dik, alnı açık. Tarih önünde, milletimizin vicdanında veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok.

İftiralarınız, itibar suikastleriniz, yenemedikçe çevirdiğiniz oyunlarınız vız gelir bize!

Bizler Kuva-yi Milliye geleneğinin izcileriyiz, herkes bilsin ki boyun eğmeyeceğiz, demokrasi için, halkımız için, vatanımız için mücadele etmeye, direnmeye devam edeceğiz!

Ant olsun ki biz kazanacağız!”

İBB 5. Dalga Operasyonu: 5 belediye başkanı tutuklandı

(EMK)