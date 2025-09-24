Özgür Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), mahkeme kararıyla görevden alınan İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin ardından olağanüstü kongreye gitti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 583 delegeden 414’ünün oy kullandığı kongrede, 25 geçersiz oya karşı 389 geçerli oy alarak yeniden il başkanlığına seçildi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı ara karar doğrultusunda, mevcut yönetim görevden alınmış, yerine Gürsel Tekin başkanlığında Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Ekran Narsap’tan oluşan kayyum heyeti atanmıştı. Ancak Babacan ve Gürbüz heyetten çekilirken, Tekin’in görevi kabul etmesi parti tabanında büyük tepki çekmiş, partililer il binasında günlerce süren bir direniş başlatmıştı.

Bu gelişmeler üzerine CHP, olağanüstü kongre kararı aldı. Parti lideri Özgür Özel de İstanbul’a giderek, “Benim vekilim Özgür Çelik’tir, görevinin başındadır” diyerek mahkeme kararını tanımadıklarını duyurmuştu.

Beşiktaş’ta olağanüstü kongre

CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi bugün Beşiktaş Süleyman Seba Sanat Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. 595 delegenin oy kullanacağı kongrede tek aday mevcut il başkanı Özgür Çelik oldu. Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ise delege olmadığı için oy kullanamayacak. Avukat Hüseyin Ersöz, kongreyle birlikte seçilecek yeni yönetimle kayyum görevinin kendiliğinden sona ereceğini ifade etti.

Kongrenin yapıldığı salona, tutuklu bulunan CHP’li belediye başkanlarının fotoğrafları asıldı. Açılış konuşmasını ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek yaptı.

Mahkemeden son dakika iptal talebi

Öte yandan kongrenin başlamasına dakikalar kala İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrenin iptali için talepte bulundu. Mahkeme, iptal gerekçesi olarak daha önce açılan kongre ve CHP Genel Kurulu’na yönelik davaları gösterdi.

Zeybek, tutuklu bulunan partililere sahip çıkarak, “Asla yalnız değilsiniz. Milletin iradesinin üstünde bir irade tanımıyoruz, tanımayacağız” dedi. Ardından Genel Başkan Özgür Özel ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gönderdiği mesajlar okundu. Her iki isim de partilerine yönelik baskılara dikkat çekerek, “Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar” vurgusu yaptı.

Özgür Çelik: Amaçları partimzii bölmek

Saat 13.00 itibarıyla kürsüye çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, uzun bir konuşma yaptı. Çelik sözlerine tutuklu belediye başkanlarına selam göndererek başladı ve şu mesajları verdi:

“CHP dimdik ayakta”: “10 gün boyunca baba ocağını, halkın partisini savunanlara teşekkür ediyorum. 102 yıldır bu parti dimdik ayakta kalmayı başardı. Bugün de partimize darbe yapmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız.”

“CHP’de kavga yoktur”: “Birileri CHP’de iç karışıklık varmış gibi göstermek istiyor. Amaçları partimizi bölmek. CHP’de kesinlikle kavga yoktur. Bir tarafta rantçılar, bir tarafta halkçılar vardır. Bir tarafta koltuk sevdalıları, bir tarafta direnenler vardır.”

“CHP birinci parti, iktidara yürüyor”: “Bugün Türkiye’nin birinci partisi CHP’dir. CHP ilk genel seçimde iktidar partisidir. Geçinemeyenlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Bu topraklara adaleti, özgürlüğü ve demokrasiyi biz getireceğiz.”

“Tam bağımsız Türkiye ittifakı”: “İktidar ABD ittifakının, ortağı Çin ittifakının peşine düşmüş. Bizim ittifakımız ise tam bağımsız Türkiye ittifakıdır. Bu mücadele ikinci kurtuluş mücadelesidir.”

Çelik ayrıca, İzmir’de tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın hastaneye kaldırıldığını da duyurarak dayanışma mesajı verdi.

İcra memurları durdurma talebi geldi

İcra dairesi görevlileri ve Özlem Erkan'ın avukatı Cevahir Kılıç, durdurma talebinin icra edilmesi için kongre salonunun önüne geldi. Partililer ve milletvekilleriyle tartıştılar. Tutanak tutulmasının ardından tartışma sona erdi.

YSK’nin kongrenin devam ettiği yönündeki kararını salonda Gökhan Zeybek duyurdu zeybek’in açıklaması partililerce hak hukuk adalet sloganıyla karşılandı.

Mahkemeden CHP İstanbul İl Kongresini durdurun talebi

(EMK)