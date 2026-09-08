Özgür Çelik Vali Gül'e seslendi: Valiliğin tabelasına bir ampul koysanız kimse şaşırmaz

*Çelik ayrıca seçim günü iki meclis üyesinin daha gözaltına alındığını belirterek, Kartal Adliyesi savcılarını, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ve AKP İl Başkanı'nı eleştirdi.

*Çelik, CHP'li meclis üyelerine yönelik gözaltı ve tutuklama yapıldığını, bazı üyelerin AKP'ye geçmeleri için baskı ve tehditlere maruz kaldığını savundu. Meclis üyelerinden Ahmet Baybaşdar'a oğlunun Türkiye'ye getirilmesi, Hüseyin Kazan'ın oğluna şartlı tahliye, Ayhan Aydın'a tutuklama tehdidi ve Tahsin Usta'ya para ve makam teklifi yapıldığı iddia edildi.

*Üsküdar Belediyesi'nde 5 Eylül'de ertelenen başkanvekili seçimi bugün dört tur sonunda tamamlandı ve AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oyla seçildi. YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seçim sonrası yaptığı açıklamada ciddi iddialar ortaya attı.

Üsküdar Belediyesi’nde 5 Eylül’de salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen başkanvekili seçimi bugün yeniden yapıldı. Dört tur süren seçim sonucunda AKP’nin adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oyla başkanvekili seçildi. CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oy aldı.

Seçimin ardından YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, belediye binası önünde açıklama yaptı. Çelik, seçim sürecinde CHP’li meclis üyelerine yönelik gözaltı ve tutuklamalar ile bazı meclis üyelerinin AKP’ye geçmesine ilişkin çeşitli iddialar ortaya attı.

Çelik, “Sekiz meclis üyemiz Kartal Adliyesi’ne davet edildi, savcılar meclis üyelerimizi yargı tacizi altına aldılar. Yetmedi, iki meclis üyemiz sırf oy kullanamasınlar diye tutuklandılar. Üyelerimiz transfer edildi, bir siyasi parti rozeti takıldı” dedi.

‘Adalet Bakanlığı oğlunu Türkiye’ye getirme sözü verdi’

Meclis üyesi Ahmet Baybaşdar hakkında konuşan Çelik, Baybaşdar’ın ilk seçim sırasında kendisine CHP’li Sibel Çetinkaya’ya oy vermesi yönünde verilen sözlere ilişkin bir açıklama yaptığını ileri sürdü.

Çelik, Baybaşdar’ın sözlerini şöyle aktardı:

“Ben AKP’ye oy verdim, tekrar vereceğim. Çünkü terör örgütünden benim oğlum ceza aldı, 15 yıldır Türkiye’ye gelemiyor. Adalet Bakanlığı, benim terör örgütünden ceza almış oğlumu Türkiye’ye getirme sözü verdi.”

Çelik, “AKP ve yargı kolları, Üsküdar Belediye seçimlerinde bir kişi ona oy versin diye üyemizin 15 yıldır Türkiye’ye gelemeyen oğlunu Türkiye’ye getirme sözü verdi” iddiasında bulundu.

Hüseyin Kazan için ‘şartlı tahliye’ iddiası

Çelik, CHP’den AKP’ye geçen bir diğer meclis üyesi Hüseyin Kazan hakkında da iddialar bulunduğunu söyledi.

“Burada Üsküdar’da iddialar var” diyen Çelik, “Diyorlar ki Hüseyin Kazan’ın oğlu, birinci seçimden kısa bir süre önce bulunduğu cezaevi önünden şartlı tahliye edildi” ifadelerini kullandı.

Ayhan Aydın: ‘Savcı beni tutuklanmayla tehdit etti’

Çelik, CHP’den istifa ederek AKP’ye katılan Ayhan Aydın’a ilişkin de şöyle konuştu:

“Ben ve milletvekilimiz, kendisi rozeti taktıktan sonra kendisine hapishane görüşmeleri verildi. Kendisi ağlayarak, benim de milletvekilimizin de duyacağı şekilde, ‘Savcı beni tutuklanmayla tehdit etti. Benim eşim ve oğlum engelli. Bunlara kim bakacak? Bunlara kim bakacak? Engelli eşim ve oğlum var. Ben tutuklanırsam onlara bakacak kimse yok’ diye hüngür hüngür ağladı.”

Çelik, ardından şu ifadeleri kullandı:

“Burada bu uygulamayı gerçekleştirenlere sesleniyorum: Siz engelli çocuğu olan bir insanı teslim aldınız. Siz insanlık onurunu ayaklar altına aldınız.”

‘Tahsin Usta para ve makam teklifiyle teslim oldu’ iddiası

Tahsin Usta’ya ilişkin de çeşitli iddialar bulunduğunu söyleyen Çelik, “Bir milyon diye iddia edenler var, para ile makam teklifi ile teslim olduğunu söyleyenler var” dedi.

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu insanlar teslim olduktan sonra birinin karısı Afrika’dan geldi, ‘Yapma’ diye... Bu insanlara ulaşmaya çalışıldı. Bu insanların başlarına polis bekletildi, şehir dışında bir otel odasında tutuldu. Böyle bir şey olur mu? Hepimizin canını, malını korumakla görevli polisler bu işe alet edilir mi? Bu ifadeler, Sayın Suat Özçağdaş’ın duyduğu ifadelerdir.”

‘İki meclis üyesi daha gözaltına alındı’

Çelik, seçim günü iki meclis üyesinin daha gözaltına alındığını belirterek, “Üsküdar halkının iradesine çöküldü" dedi.

Gözaltına alınanlardan birinin Onur Bayav olduğunu söyleyen Çelik, diğer kişinin kimliğinin henüz tespit edilmediğini belirtti. Çelik ayrıca, “Onur Bayav’ın patronunun da savcılığa çağrıldığı, tehdit edildiği şu anda Üsküdar Belediyesi içinde konuşuluyor” iddiasında bulundu.

‘Valilik binayı demir ablukalarla kapattı’

İstanbul Valiliği’nin seçim öncesinde belediye binası çevresinde aldığı güvenlik önlemlerini de eleştiren Çelik, belediye başkanlarının binaya alınmadığını, yalnızca milletvekillerinin içeri girebildiğini söyledi.

Çelik, “Valilik birinci seçimi erken saate koydu. İkinci seçimi yangından mal kaçırır gibi yapmak için elinden geleni yaptı” dedi.

YENİ Parti’nin belediye binasına girebilmek için grup kurduğunu ve dilekçe verdiğini anlatan Çelik, valiliğin daha sonra hiçbir siyasi parti temsilcisinin binaya alınmayacağı yönünde yeni bir yazı yayımladığını söyledi.

Kartal Adliyesi’nde görev yapan savcılara da seslenen Çelik, şöyle konuştu:

“Ben Kartal Adliyesi’nde bu uygulamaları yapan savcılara seslenmek istiyorum: ‘Adalet mülkün temelidir’ diyoruz. Siz adalete olan güveni yerle bir ettiniz. Siz bugün adalete olan güveni yerle bir ettiniz. Bir siyasi parti meclis başkanlığını kazansın diye savcılık odalarını seçim odalarına çevirdiniz.”

İstanbul Valisi Davut Gül’e de seslenen Çelik, seçimlerin zamanlamasına ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

Çelik, “Şimdi İstanbul Valisi Sayın Davut Gül, siz birinci seçimin saatini belirlerken, ikinci seçimi belirlerken, siz ikinci seçimi insanlar gözaltındayken koydunuz. Sayın Vali, siz buraya girmemi engellemek için elinizden geleni yaptınız” dedi.

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Siz valiliğin tabelasına bir ampul koysanız kimse şaşırmaz. Valiliği seçim odasına çevirdiniz.”

‘Bu bir oyun’

AKP İstanbul İl Başkanı’na da tepki gösteren Çelik, “AKP Parti İl Başkanı, savcılar tehdit eder, sen de onların yanında durup fotoğraf çektirirsin” dedi.

Çelik, “AKP İl Başkanı, senin baş özelliğin yok. Bunu herkes görecek. Bu bir oyun” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda seçim sürecinde AKP’ye geçtiğini söylediği meclis üyelerine yönelik konuşan Çelik, “Dört tanesi açık açık, iki tanesi gizli gizli. Üsküdar halkının hakkı size helal değildir. Sinem Dedetaş’ın hakkı helal değildir” dedi.

Dedetaş’ın görevden alınmasının ardından Üsküdar AKP’ye geçti

(EMK)