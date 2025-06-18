Özgür Çelik: Tayfun Kahraman hastaneye sevk edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gezi Davası'ndan tutuklanan ve hakkında 18 yıl hapis cezası verilen hükümlü şehir plancısı MS hastası Dr. Öğretim Üyesi Tayfun Kahraman’ın MS hastalığı nedeniyle İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hastanesi Nöroloji Polikliniği’ne sevk edildiğini açıkladı.

"Adil yargılanmadı"

Çelik, Kahraman’ın hakkında tek bir somut delil olmadan 18 yıl hapse mahkum edildiğini vurgulayarak, “Herkes biliyor ki; Tayfun su kadar temizdir” dedi.

38 aydır cezaevinde olan Kahraman’ın adil yargılanmadığını belirten İl Başkanı, şöyle dedi: “Sunduğu kanıtların, tanıkların dava dosyasına alınmadığı, suçsuzluğunu ortaya koyan hiçbir belgenin değerlendirilmediği, hukukun tüm evrensel ilkelerinin gözardı edildiği bir yargı süreci yaşandı. Tayfun, evladı Vera’dan mahrum, ailesinden uzak tutuluyor. Tayfun’u ailesine sağlıklı, geri dönüşü olmayan sonuçlara sebep vermeden kavuşturmak bu ülkenin yargı sisteminin boynunun borcudur. Adaleti geciktirmenin bedeli ağır olmadan bu mesele çözülmelidir.”

"2005 yılından bu yana MS'le mücadele ediyor"

Sonrasında paylaşım yapan Meriç Demir Kahraman eşinin bir an önce serbest bırkılması gerektiğini belirtti, şöyle seslendi:

"Tayfun’un bugün MS nedeniyle hastaneye sevkiyle ilgili basına yansıyandan daha fazla bilgiye sahip değiliz.Tayfun’un hastaneye sevki kontrol nedeniyle mi, olağanüstü bir durum gelişti mi, Tayfun hala hastanede mi, cezaevine geri götürüldü mü haberdar değiliz. En erken yarın cezaevine görüşe gittiğimizde bilgi alacağız. Tayfun 2005 yılından beri MS hastalığı ile mücadele ediyor. Son 38 aydır bu mücadelesini Silivri Cezaevi’nde sürdürüyor.

MS ciddi bir hastalık. Biz Tayfun’un hastalığının takip ve tedavisini 38 aydır olması gerektiği gibi gerçekleştiremiyoruz. Bu konu heyet raporları ile de belgelidir, Anayasa Mahkemesi’ne de sunulmuştur.

Umuyorum ki bugün gerçekleşen sevk sadece kontrol amaçlıdır; aksi olsaydı Adalet Bakanlığı ya da Cezaevi yönetimi sanırım bizlere bilgi verirdi.

Tayfun’un bir gün bile cezaevinde kalmaması gerekiyor. Bu saf gerçeği daha ne kadar ve ne olana kadar anlatmamız gerekiyor?"

Yol arkadaşımız ve parti üyemiz, şehir plancı ve akademisyen Dr. Tayfun Kahraman’ın bugün Silivri Cezaevi’nden MS hastalığı nedeniyle İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hastanesi Nöroloji Polikliniği’ne sevk edildiğini öğrendik.



Tayfun 38 aydır hukuksuzca cezaevinde tutuluyor.… pic.twitter.com/5k7cm1j3EG — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) June 18, 2025

Bilgi Notu: Meriç Demir Kahraman'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 29 Ağustos 2024'te Gezi davası mahpusu Tayfun Kahraman, MS hastalığı nedeniyle rutin nöroloji kontrolüne giderken kötü muameleye maruz kalmıştı. Meriç Demir Kahraman, 6,5 saat Kahraman'a eşlik eden kolluk güçlerinin, Kahraman'ın kelepçesini bileklerindeki kan akışını durduracak ve fiziki zarar verecek şekilde sıktığını, Tayfun Kahraman zarar gördüğünü söylediğinde kelepçenin daha çok sıkıldığını ve bu sebeple eşinin bileklerinde yaralar oluştuğunu açıklamıştı.

Tayfun Kahraman, sağlık kontrolünde kötü muameleye maruz bırakıldı

(EMK)