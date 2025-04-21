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Yayın Tarihi: 21 Nisan 2025 16:50
 ~ Son Güncelleme: 21 Nisan 2025 19:20
3 dk Okuma

Özgür Çelik: Soruşturmanın amacı partimizin iktidar yürüyüşünü engellemek

Dosyaya, MASAK raporu, tanık beyanları, SGK ve tapu kayıtları ile birlikte çok sayıda belge girdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özgür Çelik: Soruşturmanın amacı partimizin iktidar yürüyüşünü engellemek
Fotoğraf: AA

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gazeteciler Şaban Sevinç ve İsmail Saymaz dâhil 86 kişinin ifadelerinin alınmasına başlandı.

Soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde yürütülüyor.

Dosyaya, MASAK raporu, tanık beyanları, SGK ve tapu kayıtları ile birlikte çok sayıda belge girdi.

"Suratı asıktı, sonra gülümsedi" ifadesiyle ifadeye çağrıldık

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bugün şüpheli sıfatıyla Ankara Sıhhiye Adliyesi'nde ifade verdi. Yaklaşık 40 dakika süren ifade işleminin ardından Çelik, basına yaptığı açıklamada soruşturmanın siyasal amaç taşıdığını vurguladı: 

"Bu soruşturmanın açılmasının tek sebebi şudur; CHP 2024 seçimlerinde Türkiye'nin birinci partisi olmuştur ve emin adımlarla iktidara ilerlemektedir. Bu soruşturmanın amacı, Türkiye'nin birinci partisinin itibarını zedelemek, Türkiye'nin birinci partisini kamuoyu nezdinde algısını aşağıya düşürmek ve Türkiye'nin birinci partisinin iktidar yürüyüşünü engellemektir."

Özgür Çelik, şöyle devam etti: "Partinin imajını zedeleyerek, itibarını azaltarak iktidara gitmesini engellemektir. 19 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin amacı da buydu. CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayının Silivri zindanında oluşunun amacı da buydu."

"Türkiye'nin birinci partisi emin adımlarla iktidara yürümektedir ve darbe girişimleriyle, açılan soruşturmalarla, tutuklamalarla, gözaltılarla CHP'nin iktidar yürüyüşünü engellemeye çalışıyorlar. Neden?" diye soran Çelik, şunları söyledi:

"20 yılı aşkın Türkiye'yi yöneten iktidar, artık Türkiye'yi yönetemez hale geldi. Türkiye'nin sorunlarına artık çözüm üretemiyorlar. Türkiye'nin çoklu kriz ortamının içerisinde aynı anda bir güvenlik krizini yaşıyoruz, kendi yeni doğmuş bebeğini koruyamayan bir iktidar var. Narin'i koruyamayan bir iktidar var, Bolu'daki canlarını koruyamayan bir iktidar var, 6 Şubat depremlerinde vatandaşı enkaz altında bırakan bir iktidar var. Türkiye aynı anda bir güvenlik krizini, bir adalet krizini, bir ekonomik krizi yaşıyor."

MASAK raporuyla birlikte inceleme derinleşti

Soruşturma kapsamında şu ana dek 21 kişinin tanık sıfatıyla ifadesi alındı. MASAK’ın hazırladığı finansal analiz raporu ve SGK kayıtlarının dosyaya eklenmesinin ardından 86 şüpheliye yönelik ifade süreci başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında seçimlerde usulsüzlük ve para karşılığı oy kullanımı iddialarını araştırıyor. Savcılık, şüpheli konumundaki kişilerin banka hareketlerini, telefon trafiğini ve beyanlarını detaylı biçimde inceliyor.

Kimler şüpheli?

Soruşturma dosyasında adı geçen bazı dikkat çekici isimler şöyle:

  • Ekrem İmamoğlu (İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı)
  • Özgür Çelik (CHP İstanbul İl Başkanı)
  • Şaban Sevinç (Gazeteci)
  • İsmail Saymaz (Gazeteci)
  • Serhat Can Eş (CHP Erzurum eski İl Başkanı)

Ne olmuştu?

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayında, parti içi delege süreçlerine yönelik bazı üyelerin para karşılığı oy kullandığı iddiaları kamuoyuna yansımıştı.

Şikâyetler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma, hem siyasette etik tartışmaları hem de adalet sistemine yönelik eleştirileri yeniden gündeme getirdi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
chp kurultayı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik özgür özel
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