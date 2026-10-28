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YT: Yayın Tarihi: 28.10.2026 17:27 28 Ekim 2026 17:27
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.10.2026 17:35 28 Ekim 2026 17:35
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Özgür Çelik: “Millet egemenliğini korumak için mücadelemizi sürdürüyoruz”

Basın özgürlüğünün de cumhuriyetin kazanımlarından biri olduğunu belirten Çelik, medya üzerindeki baskılara, kayyım uygulamalarına ve kuvvetler ayrılığının zayıflatılmasına tepki gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Özgür Çelik: “Millet egemenliğini korumak için mücadelemizi sürdürüyoruz”
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YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen törenin ardından yaptığı açıklamada, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, ışığında yürüyenler olarak bugünkü tarihsel sorumluluğumuzun farkındayız. Asla umutsuz değiliz” dedi.

Cumhuriyetin 103’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenin ardından ANKA Haber Ajansı’na konuşan Çelik, cumhuriyetin özgürlük, bağımsızlık, eşitlik ve demokrasi değerleri üzerine kurulduğunu söyledi.

İktidarın cumhuriyetin kurumlarını ve millet egemenliğini zedelediğini savunan Çelik, seçilmiş belediye başkanlarının tutuklu olmasına dikkat çekti. Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklu olduğunu hatırlatarak, “Egemenliği milletin elinden alıp bir avuç oligarkın elinde tutma çabası içerisinde olanlar var. Sandığı milletin önünden kaçırmaya çalışanlar var” diye konuştu.

“Yaşasın tam bağımsız Türkiye”

Basın özgürlüğünün de cumhuriyetin kazanımlarından biri olduğunu belirten Çelik, medya üzerindeki baskılara, kayyım uygulamalarına ve kuvvetler ayrılığının zayıflatılmasına tepki gösterdi.

Cumhuriyetin değerlerini korumak için mücadele etmeyi sürdüreceklerini söyleyen Çelik, şöyle konuştu:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları büyük bir cumhuriyet meşalesi yaktılar. O meşale bugün bizlere emanettir. Millet egemenliğini korumak, cumhuriyetimizin değerlerini korumak ve demokratik cumhuriyeti daha ileriye taşımak için kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Umutsuz değiliz. Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır. Yaşasın cumhuriyet. Yaşasın demokrasi. Yaşasın tam bağımsız Türkiye.”

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İstanbul
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