Özgür Çelik mazbatasını aldı: İBB Meclisi’nde 120 üyeye ulaşmayı hedefliyor

*Asıl kazanımı 2024'te Türkiye'nin birinci partisi olduklarında elde edeceklerini söyledi. İBB Meclisi'nde ihraçların ardından üyelerin YENİ Parti'ye geçtiğini belirten Çelik, sayının 107 olduğunu, 115 ile 120'ye ulaşmasını beklediğini açıkladı. DEM Partili üyelerin farklı partilerde olmasının İstanbul İttifakı'nı bozmadığını ifade etti.

*Parti üyelerini 8 Kasım'daki genel başkanlık seçiminde Özgür Özel'e destek vermeye çağırdı; seçimin ardından Ankara'da kurultay yapılacak. Çelik, önceki partisinde seçildiği kongrenin yargı kararıyla iptal edildiğini ve il binasına yaklaşık 5 bin polisle girildiğini hatırlatarak yargı eliyle siyasetin dizayn edilmemesi gerektiğini savundu.

*YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 17, 18 ve 24 Ekim'de yapılan il kongresinde yeniden seçilmesinin ardından Fatih İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. İstanbul'da oy kullanma yeterliliğine sahip 130 bin üye bulunduğunu, tek adaylı seçime rağmen 74 bin 644 üyenin oy kullandığını belirten Çelik, bu desteğin ek sorumluluk getirdiğini ve İstanbul'da siyasi çalışmaları güçlendireceklerini söyledi.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 17, 18 ve 24 Ekim’de yapılan il kongresinde yeniden seçilmesinin ardından Fatih İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı. Çelik, kongrede 74 bin 644 oy aldığını belirterek İstanbul’da siyasi mücadeleyi büyüteceklerini söyledi.

‘Kent Uzlaşısı’yla seçilen meclis üyeleri DEM Parti çatısında görev yapacak

Kurucu İstanbul İl Başkanı olan Çelik, mazbatasını yeni yönetim kurulu, disiplin kurulu üyeleri ve kurultay delegeleriyle birlikte teslim aldı. Seçim kurulu önünde ANKA’ya konuşan Çelik, mazbatanın kendileri açısından taşıdığı anlamı anlattı.

YENİ Parti’nin yargı eliyle siyasete müdahale edildiği bir dönemde kurulduğunu söyleyen Çelik, “Sandığı milletin önünden kaçırmaya çalışanlara, Türkiye demokrasisini askıya almaya çalışanlara karşı milletin kurduğu, milletin adını verdiği, milletin bütçesini oluşturduğu bir parti” dedi.

“75 bin kişinin sandığa gitmesi büyük sorumluluk yüklüyor”

İstanbul’da oy kullanma yeterliliğine sahip 130 bin parti üyesi bulunduğunu belirten Çelik, tek adaylı bir seçim olmasına rağmen 74 bin 644 üyenin oy kullandığını söyledi.

Çelik, “75 bin insanın bir pazar günü, yağmurlu bir pazar gününde, tek adaylı bir seçim olmasına rağmen sandıklara gidip oy kullanmasının üzerimize yüklediği sorumluluğu biliyoruz” diye konuştu.

Bu desteğin kendilerine daha fazla sorumluluk yüklediğini ifade eden Çelik, İstanbul’da siyasi çalışmalarını güçlendirerek sürdüreceklerini söyledi.

8 Kasım’da genel başkanlık seçimi yapılacak

YENİ Parti’nin 8 Kasım’da Türkiye’nin 81 ilinde ve İstanbul’un 39 ilçesinde sandık kuracağını belirten Çelik, parti üyelerinin genel başkanlık seçiminde oy kullanacağını açıkladı.

Üyeleri sandığa gitmeye çağıran Çelik, “İstanbul’un 39 ilçesindeki tüm üyelerimizi 8 Kasım Pazar günü sandıklara giderek genel başkanlık seçimlerinde oy kullanmaya davet ediyorum. Genel Başkanımız Özgür Özel’e hep birlikte güçlü bir destek sunalım” dedi.

Çelik, seçimlerin ardından Ankara’da kurultayın yapılacağını da belirtti.

“Yargı eliyle siyasetin dizayn edilmemesi gerekiyor”

İstanbul İl Başkanlığı görevinde daha önce de yargı müdahaleleriyle karşı karşıya kaldığını söyleyen Çelik, önceki partisindeki il başkanlığı seçimlerini hatırlattı.

Çelik, seçildiği kongrenin yargı kararıyla iptal edildiğini, sonraki süreçte de İstanbul İl Başkanlığı binasına yaklaşık 5 bin polisle girildiğini söyledi. Bu yaşananların siyasetin yargı, kolluk kuvvetleri ve bürokrasi aracılığıyla şekillendirilmesi girişiminin parçası olduğunu savundu.

Tek adaylı seçimde on binlerce üyenin sandığa gitmesini siyasi müdahalelere karşı bir mesaj olarak değerlendiren Çelik, “Toplum bir şey söylüyor. Diyor ki yargı eliyle siyaseti dizayn etmeye çalışmayın. Bırakın siyasi rekabet kendi koşulları içerisinde gerçekleşsin” diye konuştu.

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu bir zafer değil, bu bir kazanç değil. Biz asıl kazanımı 2024’te Türkiye’nin birinci partisi olduğumuzda gerçekleştirmiş olacağız. Daha büyük bir kazanımı da Türkiye açısından genel seçimlerde iktidar olduğumuzda elde edeceğiz.”

Çelik, ilk genel seçimde Cumhurbaşkanı adaylarının alacağı mazbatanın Türkiye’de demokrasinin yeniden inşası sürecini başlatacağını söyledi.

2024 yerel seçimlerinde CHP listelerinden seçilen DEM Partili belediye meclis üyelerinin kendi partilerine dönme ihtimalini de değerlendiren Çelik, İBB Meclisi’ndeki geçişlerin ardından İstanbul İttifakı’nın devam ettiğini söyledi.

İstanbul’da belediyelerin ve meclis üyelerinin yoğun yargı baskısı altında olduğunu savunan Çelik, seçilmişlerin parti tartışmaları yerine belediye hizmetlerine odaklanması gerektiğini belirtti.

Çelik, bazı belediye başkanları ve parti yöneticilerinin ihraç edilmesinin ardından meclis üyelerinin YENİ Parti’ye geçmeye başladığını söyledi. Çelik, “Bugün itibarıyla 107, hafta sonuna kadar geçişler yapılacak. On günlük bir zaman dilimi içerisinde bazı geçişler olabilir. Ortalama 115 ile 120 İBB meclis üyesi YENİ Parti’ye geçmiş olacak” dedi.

DEM Partili meclis üyelerinin ayrı bir grup kurma ihtimaline de değinen Çelik, farklı partilerde siyaset yapmalarının ittifakı bozmadığını söyledi.

Çelik, “Evet, farklı bir siyasi parti çatısı altında biz ve onlar, bizim meclis üyelerimiz ve DEM Parti’nin meclis üyeleri görev yapıyor olabilir ama İstanbul İttifakı’nda, onların kendi deyimiyle Kent Uzlaşısı ittifakında bir problem yoktur. Halkın yararına olan konularda hep birlikte hareket edilir” diye konuştu.

(EMK)