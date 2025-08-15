ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 15 Ağustos 2025 15:01
 ~ Son Güncelleme: 15 Ağustos 2025 15:03
2 dk Okuma

Özgür Çelik: İnan Güney sistematik şekilde hedef alındı

AKP’nin yarattığı ortamı “2 milyon dolar, 4 milyon dolar ver kurtul düzeni” olarak tanımlayan Çelik, erken seçim çağrısını yineledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Özgür Çelik: İnan Güney sistematik şekilde hedef alındı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)  İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in gözaltına alınmasına Beyoğlu Belediyesi önünde tepki gösterdi. Çelik, Güney’in “hedef gösterilerek” şafak operasyonuyla gözaltına alındığını söyledi.

Çelik, Güney’in belediyeyle uzun yıllara dayanan bağını hatırlatarak, “İnan Güney, dedesi Beyoğlu sokaklarını süpürmüş, babası belediyede şoförlük yapmış bir emekçinin oğludur. Çocukluk hayali belediye başkanlığıydı, çok çalıştı, halkın gönlünde taht kurdu” dedi.

Çelik, son aylarda Güney’in sistematik şekilde hedef alındığını öne sürdü:
“4-5 aydır havuz medyasında ve sosyal medyada İnan Güney’i hedef gösteriyorlar. 2 gün önce iktidar yanlısı bir gazete, manşetine fotoğrafını taşıdı. 31 Mart’tan bu yana Beyoğlu ile ilgili hiçbir suçlama yapamayanlar, algı operasyonlarıyla halkın iradesine saldırıyor.”

Operasyonu “iftira at kurtul düzeni” olarak nitelendiren Çelik, “300 gündür Türkiye’de iftira at üzerine kurulu bir düzen var. Savcı karşısına çıkarılanlara ‘Bu ifadeye imza at, yoksa çocuklarına kavuşamazsın’ deniyor. Kimileri bu tehdide boyun eğmiyor, dimdik duruyor” dedi.

AKP’nin yarattığı ortamı “2 milyon dolar, 4 milyon dolar ver kurtul düzeni” olarak tanımlayan Çelik, erken seçim çağrısını yineledi.

“Sandık gelecek, millet kazanacak. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Güney derhal serbest bırakılmalı, görevine dönmeli ve halka hizmet etmeye devam etmelidir.”

Özel’den “İnan Güney” tepkisi: 9 dalga değil, 99 dalga yapsanız da başaramayacaksınız
Özel’den “İnan Güney” tepkisi: 9 dalga değil, 99 dalga yapsanız da başaramayacaksınız
Bugün 13:57
Gözaltındaki İnan Güney: Moral bozmak yok, atlatacağız
Gözaltındaki İnan Güney: Moral bozmak yok, atlatacağız
Bugün 11:53

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik beyoğlu belediyesi İnan Güney
