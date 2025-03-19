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Yayın Tarihi: 19 Mart 2025 11:46
 ~ Son Güncelleme: 19 Mart 2025 13:27
2 dk Okuma

CHP'LİLER VATAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE

Özgür Çelik: İmamoğlu milletin gönlünde cumhurbaşkanı seçildi

Çelik, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığına adaylık sürecinde de bir sandık kurulacağını vurguladı. "CHP, dört bir yanına sandık kuracak ve adayımızı belirleyecek. Besledikleri trol orduları ve yalan iftiraları ile bir kumpas kuracaklar. Havuz medyasını kullanarak iftiralar atacaklar. Bugün de bunu yapacaklar" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özgür Çelik: İmamoğlu milletin gönlünde cumhurbaşkanı seçildi
Fotoğraf: Fatoş Erdoğan

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve CHP’lilerin gözaltına alınmasına Vatan Emniyet Müdürlüğü önünden tepki gösterdi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, üç ayrı soruşturma kapsamında 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB yöneticileri ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye, “kent uzlaşısı faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme” suçlaması yöneltildi.

Çelik özetle şöyle dedi:

"Bu kararı tanımıyoruz. Bu bir darbe girişimidir. Bu iki kere darbedir" dedi. 

Çelik, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığına adaylık sürecinde de bir sandık kurulacağını vurguladı. "CHP, dört bir yanına sandık kuracak ve adayımızı belirleyecek. Besledikleri trol orduları ve yalan iftiraları ile bir kumpas kuracaklar. Havuz medyasını kullanarak iftiralar atacaklar. Bugün de bunu yapacaklar" dedi.

İmamoğlu’nun üzerine tek bir leke sürülemeyeceğini belirten Çelik, "Ekrem İmamoğlu milletin gönlünde zaten cumhurbaşkanı seçildi. Ama istiyorlar ki o sandık kurulmasın, biz sandığı kuracağız" ifadelerini kullandı.

Çelik, hukuk devleti ilkesinin askıya alındığını ve demokrasinin darbe uğradığını belirterek, "Ekrem İmamoğlu yargıyı silah olarak kullanamaz. Bugün yaşananlar, demokrasiye darbe yapılmasıdır” dedi.

Çelik, "Genel başkanımız orada olacak ve bu duruma karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

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 (EMK)

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İstanbul
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