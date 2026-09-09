Özgür Çelik hakkında yeni soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerine Çelik ve Tütüncü hakkında "Meclis üyelerinin iradelerini fesata uğratma ve tehdit" iddiası ile soruşturma başlattı.

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Çelik yarın savcılığa ifade verecek

Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadede Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in, “Savcı beni tutuklamayla tehdit etti” dediği yönündeki açıklamasını yalanladı.

Aydın, ifadesinde Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesinde Çelik’in ricasıyla defalarca arandığını ve baskı altına alınmaya çalışıldığını söyledi.

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Çelik ne demişti?

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Üsküdar Belediyesi seçimlerinden sonra belediye önünde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ayhan Aydın, AKP rozetini taktıktan sonra telefonda ağlayarak, ‘Beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Eşim ve oğlum engelli. Ben tutuklanırsam onlara kim bakacak? Ben bunlara teslim oldum’ dedi ve hüngür hüngür ağlayarak telefonu kapattı.”

(FY)