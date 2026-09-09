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YT: Yayın Tarihi: 09.09.2026 16:29 9 Eylül 2026 16:29
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.09.2026 16:38 9 Eylül 2026 16:38
Okuma Okuma:  1 dakika

Özgür Çelik hakkında yeni soruşturma

AKP'ye geçen Üsküdar Belediye Meclis üyeleri YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve YENİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında şikayette bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Özgür Çelik hakkında yeni soruşturma
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerine Çelik ve Tütüncü hakkında "Meclis üyelerinin iradelerini fesata uğratma ve tehdit" iddiası ile soruşturma başlattı.

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Çelik yarın savcılığa ifade verecek

Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadede Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in, “Savcı beni tutuklamayla tehdit etti” dediği yönündeki açıklamasını yalanladı.

Aydın, ifadesinde Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesinde Çelik’in ricasıyla defalarca arandığını ve baskı altına alınmaya çalışıldığını söyledi.

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Çelik ne demişti?

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Üsküdar Belediyesi seçimlerinden sonra belediye önünde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ayhan Aydın, AKP rozetini taktıktan sonra telefonda ağlayarak, ‘Beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Eşim ve oğlum engelli. Ben tutuklanırsam onlara kim bakacak? Ben bunlara teslim oldum’ dedi ve hüngür hüngür ağlayarak telefonu kapattı.”

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Ozgur Çelik yeni parti Üsküdar AKP CHP
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