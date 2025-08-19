Özgür Çelik: Copy-paste yöntemiyle tutuklama yaptılar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in tutuklanmasının ardından Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yaptı. Çelik, savcılık yazısında aynı ifadelerin kopyalanarak birden fazla kişiye yöneltildiğini belirterek, “Bugün Türk hukuk sisteminde yeni bir yöntem uyguladılar. Copy-paste yöntemiyle insan tutukladılar” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güney’in de aralarında bulunduğu 17 kişi, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kamu kurumlarını zarara uğratma” suçlamalarıyla tutuklandı. Tutuklananlar arasında Güney’in yanı sıra Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, eniştesi İsmail Akkaya, şoförü Deniz Göleli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun şoförü Recep Cebeci, İBB Medya AŞ Başkanı Murat Ongun’un akrabası İbrahim Can Yaman ve “Ekrem Edit” hesabının kullanıcısı Mahir Gün de bulunuyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 kişi ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. T24’ün aktardığına göre, savcılık, Güney’in de aralarında olduğu 10 kişi için aynı gerekçeleri kopyalayarak tutuklama talep etti.

“Somut bir delil ortaya konulmadı”

30 yıl ihmal edilen Beyoğlu'na yeniden can katan, komşuları için gecesini gündüzüne katan Beyoğlu'nun evladı İnan Güney Başkanımız "iftira at, fidye ver, kurtul" düzenine boyun eğmediği için tutuklandı.



İstanbul Büyükşehir ve Beyoğlu Belediyesi'nin tertemiz bürokratları… pic.twitter.com/VSHgKg4d6B — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) August 18, 2025

Çelik, dört gün süren gözaltı sürecine değinerek, “44 arkadaşımızdan 27’si serbest bırakıldı, 17’si tutuklandı. Ama İnan Güney hakkında ne emniyet ne de adliye aşamasında somut bir delil ortaya konuldu” dedi.

Güney’e yönelik suçlamaların asılsız olduğunu söyleyen Çelik, belediye başkanının asıl “suçunun” kamunun kaynaklarını daha verimli kullanmak olduğunu vurguladı.

“AK Parti döneminde 22 dolara yaptırılan pankartları 2,5 dolara yaptırdı. 80 bin liraya kiraya verilen yeri 500 bin liraya çıkardı ve gelirle 42 devlet okuluna su sebili yerleştirdi. Makam aracını engelli aracı yaptı, yaşam vadileri ve kreşler açtı. İşte İnan Güney’in suçu budur.”

Çelik, kararın siyasi olduğunu savunarak, “Bugün cezalandırılan İnan Güney değil, Beyoğlu halkıdır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart seçimlerinde Türkiye’nin birinci partisi oldu” dedi.

İBB OPERASYONU Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 16 kişi tutuklandı

(EMK)