Özgür Çelik: Biz il binamızda olacağız, örgütümüz burada olacak



Mahkemenin CHP İstanbul yönetimi görevden alma ve kongreyi iptal etme kararının duyulmasının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik il binasına geldi. İl binasının önünde bekleyen partililer ile de konuşan Çelik basına açıklama yaptı.



İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "14 Ağustos tarihinde, adli tatil döneminde açılan bir davayla, 15 günlük bir zaman dilimi içerisinde jet hızıyla bir dava süreci gerçekleştirildi ve bir karar alındı. Öncelikli olarak bu kararı alanlara şu soruyu yöneltmek istiyorum, 300 gündür Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer yargılandığı ikinci davadan iddianame bekliyor. 230 gündür Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın iddianamesi yazılmadı. 165 gündür Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun iddianamesi hazırlanmadı. Neden 15 gün önce açılan bir davayla jet hızıyla bir karar alınmıştır? Bunu Türkiye kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz" dedi.

Çelik, konuşmasında şunları söyledi:

Açıklanan karar hukuki değil, tamamen siyasi bir karardır. Bu kararın amacını biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 31 Mart 2024 seçimlerinde Türkiye'nin birinci partisi olduk. İstanbul'da 14 olan belediye sayımızı iki katına çıkarttık ve 26 belediye kazandık.

Temel amaçları, Demokles'in kılıcını Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde sallandırmaya devam etmektir.

Bu karara karşı hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ancak bu karara karşı siyasi mücadelemizi de sürdüreceğiz. Hukukçularımız, alınan bu karara, açıklanan bu karara itiraz edecekler. Biz il binamızda olacağız. Örgütümüz burada olacak. Görevimizin başındayız. Görevimizin başında olmaya devam edeceğiz.

Bu karar hukuki değil, siyasi bir karardır. Bu karar mahkemeler tarafından alınmış bir karar değildir. Yargıyı bir sopa olarak kullanan, yargı sopasıyla siyaseti dizayn etmek isteyenlerin aldığı bir karardır. Amaçlarını biliyoruz. CHP'siz bir Türkiye istiyorlar. Muhalefeti kendilerine göre, kendi deyimleriyle dizayn etmek istiyorlar.

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'mizde parti içi demokrasiyi yaşatan yegane partidir. Bizde mahallelere sandıklar kurulur, delegeler seçilir. O delegeler ilçe başkanlarını seçerler. O delegeler, il delegelerini, kurultay delegelerini seçerler. Mahalleden başlayarak kurultaya kadar partide, partiyi kimin yöneteceğine delegeler karar verirler. Bu yönüyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongreleri pırıl pırıldır. Eğer kongreler üzerinden bir tartışma yürütülecekse, örneğin Türkiye'nin azınlık iktidarının kongrelerine bakılması gerekir.