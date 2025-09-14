Özgür Çelik: Bayrampaşa Belediye başkanımız işkence koşullarında tutuluyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile belediye bürokratları ve meclis üyelerinin Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde kötü koşullarda tutulduğunu açıkladı.

Bir operasyon da Bayrampaşa Belediyesi’ne

Çelik, söz konusu kişilerin emniyetin bodrum katında, “uyuşturucu madde kokusuyla dolu hücrelerde” kaldığını belirtti.

CHP İl Başkanı, gözaltındaki başkan ve beraberindekilere yalnızca kuru sandviç ekmeğinin içine sürülmüş mayonez dışında bir yiyecek verilmediğini ifade etti. Yeterli beslenemeyen kişilerin ilaçlarını kullanamadığını ve sağlıklarının bu nedenle olumsuz etkilendiğini aktardı.

Çelik, gözaltındakilerin savcılığa çıkarılmadan önce günlerce keyfi şekilde bekletildiğini ve bu süreçte psikolojik olarak yıpratıldıklarını dile getirdi. Durumu “düşman hukuku” ve “işkence” olarak nitelendirdi.

“Kanunsuz emir suçtur”

Özgür Çelik paylaşımında, “Kanunsuz emirleri vermek de uygulamak da suçtur” ifadesini kullanarak, bu süreçte işlenen suçlara karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi dahil her alanda girişimlerde bulunacaklarını vurguladı.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle: Hasan Mutlu, Bilgehan Yağcı, Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan, Emre Şahin, Mahmut Kılıç, Hakan Sarıkaydın, Çetin Koç, Arzu Doyran, Abdulkadir Çelik, Halil İbrahim İlter, Dilber Sarıtaş, Şener Karaman, Mustafa Büyükbayrak, Emin Sönmez, Kadir Kurt, İlhan Akbayır, Serkan Satılmış, Rıdvan Öztürk, Ahmet Tufan, Fidan Yetim, Ayhan Mutlu, Hacı Subaşı, Mustafa Safa Rüzgaroğlu, Reşat Yangel, Erdem Büyükdere, Rıza Cayuşoğlu, Orhan Kurtbay, Yasin Sönmez, Özer Kurtoğlu, Çağla Konat, Oğulcan Konat, Özlem Tut, Öztürk Hocaoğlu, Ersin Bilal, Kadri Yetişmiş, Melek Topal, Altan Yangel, Aslan Bulut, Tugay Onur Yetişmiş, Özkan Kanbay, Deniz Uykan, Mustafa Onur Öncü, Dilek Özyurt.

