Özgür Çelik açıkladı: Beşiktaş'a CHP’li Meclis üyelerinden bir vekil seçilecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, hukuki ve siyasi mücadeleye devam edeceklerini belirtti. İl Başkanı Çelik, "Başkanımızın göreve dönmesini bekliyoruz. Görevine dönene kadar, CHP'li meclis üyelerimizden biri vekil olarak seçilecektir" dedi.

"Haksız ve hukuksuz bir kumpas"

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, tutuklamayı "haksız ve hukuksuz bir kumpas" olarak nitelendirerek, "Dün gece Beşiktaş Belediye Başkanımız haksız gerekçelerle cezaevine gönderildi. Bu haksızlık karşısında, Rıza Başkanımızın çalışma arkadaşlarının ve ailesinin yanındayız. CHP olarak hem hukuki hem de siyasi alanda en üst seviyede mücadele edeceğiz," ifadelerini kullandı.

MYK İstanbul’da toplanacak

İl Başkanı Çelik, Genel Başkan Özgür Özel'in üm programlarını iptal ederek İstanbul'a geldiğini ve bugün saat 12.00’de CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) toplanacağını duyurdu.

"Genel Başkanımız, partimizin tüm kurullarını İstanbul’a davet etti. Başkanımızın tutukluluğuna avukatlarımız aracılığıyla hızlı bir şekilde itiraz ediyoruz" dedi.

Çelik, Akpolat’ın göreve dönene kadar, CHP’li meclis üyeleri arasından bir vekilin seçileceğini ve belediye hizmetlerinin kesintisiz devam edeceğini belirtti. "Seçilecek vekil, tüm meclis üyelerimiz ve bürokratlarla birlikte Beşiktaş Belediyesi'nin hizmetlerini sürdürecek" dedi.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ OPERASYONU Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la birlikte 23 kişi tutuklandı

(EMK)