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Yayın Tarihi: 17 Ocak 2025 11:32
 ~ Son Güncelleme: 17 Ocak 2025 15:42
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Özgür Çelik açıkladı: Beşiktaş'a CHP’li Meclis üyelerinden bir vekil seçilecek

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Özgür Özel'in tüm programlarını iptal ederek İstanbul'a geldiğini ve bugün saat 12.00’de CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) toplanacağını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu görsel, açık hava basın açıklamasından bir anı yansıtmaktadır. Görselde, takım elbise giymiş bir adam (muhtemelen bir politikacı veya yetkili), bir grup mikrofonun önünde konuşma yapmaktadır. Mikrofonda çeşitli haber kanallarının logoları dikkat çekmektedir, bunlar arasında “İLKE TV”, “TELE 1” ve “ANKA” gibi medya kuruluşları bulunmaktadır.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, hukuki ve siyasi mücadeleye devam edeceklerini belirtti. İl Başkanı Çelik, "Başkanımızın göreve dönmesini bekliyoruz. Görevine dönene kadar, CHP'li meclis üyelerimizden biri vekil olarak seçilecektir" dedi.

"Haksız ve hukuksuz bir kumpas"

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, tutuklamayı "haksız ve hukuksuz bir kumpas" olarak nitelendirerek, "Dün gece Beşiktaş Belediye Başkanımız haksız gerekçelerle cezaevine gönderildi. Bu haksızlık karşısında, Rıza Başkanımızın çalışma arkadaşlarının ve ailesinin yanındayız. CHP olarak hem hukuki hem de siyasi alanda en üst seviyede mücadele edeceğiz," ifadelerini kullandı.

MYK İstanbul’da toplanacak

İl Başkanı Çelik, Genel Başkan Özgür Özel'in üm programlarını iptal ederek İstanbul'a geldiğini ve bugün saat 12.00’de CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) toplanacağını duyurdu.

"Genel Başkanımız, partimizin tüm kurullarını İstanbul’a davet etti. Başkanımızın tutukluluğuna avukatlarımız aracılığıyla hızlı bir şekilde itiraz ediyoruz" dedi.

Çelik, Akpolat’ın göreve dönene kadar, CHP’li meclis üyeleri arasından bir vekilin seçileceğini ve belediye hizmetlerinin kesintisiz devam edeceğini belirtti. "Seçilecek vekil, tüm meclis üyelerimiz ve bürokratlarla birlikte Beşiktaş Belediyesi'nin hizmetlerini sürdürecek" dedi.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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