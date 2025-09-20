ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 20 Eylül 2025 12:12
 ~ Son Güncelleme: 20 Eylül 2025 12:33
3 dk Okuma

“Özgür basının bilgesi ve hakikatin sesi Apê Musa’yı sevgiyle anıyoruz”

DBP ve DEM Parti, 33 yıl önce bugün öldürülen Kürt gazeteci ve yazar Musa Anter için anma mesajı yayımladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

“Özgür basının bilgesi ve hakikatin sesi Apê Musa’yı sevgiyle anıyoruz”

Bugün, Kürt gazeteci ve yazar Musa Anter’in (Apê Musa) 1992’de JİTEM tarafından Diyarbakır’da katledilişinin yıldönümü.

Anter, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) öncülüğünde, öldürüldüğü Seyrantepe’deki Cumhuriyet Mahallesi 442’nci sokakta anıldı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, anma etkinliğine Anter’in ailesinin yanı sıra gazeteciler ve çeşitli siyasi parti ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

Anter’in öldürülmesiyle ilgili dava, 2022 yılında zamanaşımına uğrayarak düşürüldü. Cinayet, JİTEM Ana Davası kapsamında ele alındı ve 2014’te bu dava ile birleştirildi. Dava süreci boyunca etkin bir soruşturma yürütülmedi ve faillerin yargı önüne çıkarılması sağlanamadı. Anter ailesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu ve 2006 yılında Türkiye’nin yaşam hakkını ihlal ettiği ve etkin soruşturma yürütmediği gerekçesiyle mahkûmiyet kararı aldı. Ancak, söz konusu kararın iç hukukta uygulanması sağlanamadı.

DBP: Sesini duyurmak için mücadele edeceğiz

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) de Anter’in gazetecilik ve kültürel çalışmalarını hatırlatarak, anma mesajları yayımladı. DBP, Anter’in yalnızca saygın bir aydın ve gazeteci olmadığını, aynı zamanda “özgür basın”ın oluşumuna katkı sağlayan öncülerden biri olduğunu belirtti.

Açıklamada, “Musa Anter, Kürt halkının kimliğini ve kültürünü korumak amacıyla çeşitli dil, kültür ve sanat kurumlarının kurulmasına öncülük etmiş, birçok gazete ve dergide Kürt halkının durumu hakkında makaleler yazmış ve siyasette yer almıştır,” dendi.

DBP açıklamasında ayrıca, 1990’lı yıllarda Kürt kentlerinde uygulanan imha, inkâr ve asimilasyon politikalarına dikkat çekerek, Anter’in bu dönemde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti: “Apê Musa'nın yoldaşları, genç generalleri ve özgür Kürt basınının gazetecileri kalemini yerde bırakmamış ve hâlâ Kürt halkının ve Kürdistan’ın dört bir yanındaki ve dünyadaki tüm mazlumların hakikat sesini yükseltmeye devam etmektedirler.  Bu düşünceyle, Apê Musa şahsında, hakikat yolunda canlarını veren tüm şehitlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. DBP olarak, her zaman hakikati haykırmak ve hakikatin sesini her alanda duyurmak için mücadeleye devam edeceğiz.”

Musa Anter Davası | "İnsanlığa karşı suçlarda zaman aşımı olmaz"
Musa Anter Davası | "İnsanlığa karşı suçlarda zaman aşımı olmaz"
19 Haziran 2022

“Mücadele ruhunu büyüteceğiz”

DEM Parti ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Özgür basının bilgesi ve hakikatin sesi Apê Musa’yı katledilişinin yıldönümünde saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Apê Musa, kalemiyle halkların kardeşliğinin, barışın ve özgürlüğün yolunu aydınlatan bir fenerdir. 

“Bugün binlerce basın emekçisi, ‘Gerçekler karanlıkta kalmayacak’ diyerek, özgür basın geleneğini yaşatıp, hakikatin izini sürüyorsa bu Apê Musa ve ardıllarının bıraktığı değerli mirasın sonucudur. Apê Musa’nın mücadele ruhunu büyütmeye, özgürlük ve demokrasi yolunda yürüyerek, hakikat arayışçılarının açtığı yolda kararlıca mücadelemizi sürdüreceğiz.” 

Musa Anter’e ait video görüntüleri oldukça sınırlı.

Mezopotamya Ajansı, yaklaşık dört yıl önce Anter’in öldürülmeden altı ay önce Mehmet Uzun gecesinde çekilen halay görüntülerini yayımladı.

(TY)

ilgili haberler
Musa Anter ve Hrant Dink anısına Heidelberg’de panel
21 Temmuz 2025
/haber/musa-anter-ve-hrant-dink-anisina-heidelbergde-panel-309660
Musa Anter davasında gerekçeli karar açıklandı
11 Kasım 2022
/haber/musa-anter-davasinda-gerekceli-karar-aciklandi-269837
Zamanaşımı gerekçesiyle düşürülen Musa Anter cinayeti davası AYM’de
21 Ekim 2022
/haber/zamanasimi-gerekcesiyle-dusurulen-musa-anter-cinayeti-davasi-aym-de-268813
Musa Anter’in oğlu Dicle Anter: Babamı ikinci kez öldürdüler
22 Eylül 2022
/haber/musa-anter-in-oglu-dicle-anter-babami-ikinci-kez-oldurduler-267482
MUSA ANTER'İN KATLİ DAVASI
Mahkeme Musa Anter'in katli davasını zamanaşımı gerekçesiyle düşürdü
21 Eylül 2022
/haber/mahkeme-musa-anter-in-katli-davasini-zamanasimi-gerekcesiyle-dusurdu-267462
Musa Anter davasında “insanlığa karşı suç” talebi
21 Eylül 2022
/haber/musa-anter-davasinda-insanliga-karsi-suc-talebi-267456
MUSA ANTER DAVASI
RSF | "Yargı Musa Anter'in katillerini cezasızlığın eşiğine taşıdı"
20 Eylül 2022
/haber/rsf-yargi-musa-anter-in-katillerini-cezasizligin-esigine-tasidi-267418
DİCLE ANTER VE AVUKAT NURAY ÖZDOĞAN ANLATTI
"Musa Anter davasının zaman aşımına sokulması suç"
13 Eylül 2022
/haber/musa-anter-davasinin-zaman-asimina-sokulmasi-suc-267061
Musa Anter Davası | "İnsanlığa karşı suçlarda zaman aşımı olmaz"
19 Haziran 2022
/haber/musa-anter-davasi-insanliga-karsi-suclarda-zaman-asimi-olmaz-263510
Musa Anter cinayeti: Adım adım zaman aşımına
22 Mart 2022
/haber/musa-anter-cinayeti-adim-adim-zaman-asimina-259443
