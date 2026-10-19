TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 19.10.2026 15:27 19 Cotmeh 2026 15:27
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 19.10.2026 15:35 19 Cotmeh 2026 15:35
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Ozgul Sakiyê li Metrîsê serdana girtiyên LGBTÎ+ kir: Hevgirtin wan bihêztir dike

Parlementera Stenbolê ya DEM Partiyê Ozgul Sakiyê, li Girtîgeha Metrîsê serdana LGBTÎ+yên ku di operasyonên “Malbata min di ewlehiyê de ye” de hatibûn girtin, kir. Sakiyê diyar kir ku mercên girtîgehê yên girtiyan li gorî rojên destpêkê baş bûne, lê daxwazên wan ên berdanê nehatine qebûlkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Ozgul Sakiyê li Metrîsê serdana girtiyên LGBTÎ+ kir: Hevgirtin wan bihêztir dike
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Parlementera Stenbolê ya Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) Ozgul Sakiyê li Girtîgeha Metîsê serdana LGBTÎ+yên girtî kir. Operasyonên navborî di 12ê Îlonê de li dijî  rêxistin, aktivîst û cihên LGBTÎ+yan hatibûn kirin. Di wan operasyonan de gelek LGBTÎ+ hatibûn girtin.

Sakiyê têkildarî serdana xwe li ser hesabê xwe yê medyaya civakî daxuyanî daye. Sakiyê diyar kir ku girtiyan ji xizm û heskiriyên xwe re slav şandin.

Li Stenbolê di operasyonên li dijî LGBTÎ+yan de 20 kes hatin girtin
Li Stenbolê di operasyonên li dijî LGBTÎ+yan de 20 kes hatin girtin
17 Îlon 2026

Sakiyê da zanîn ku mehek li ser girtîbûna wan re derbas bûye û bertek nîşanî ne berdana wan da.

“Tevî ku tu sedemeke tune ye da ku rojekê tenê jî girtî bimînin, di yekem nirxandina girtîbûnê de jî nehatin berdan.”

“Piştgiriya li derve hêzê dide wan”

Sakiyê ragihand ku mercên girtîgehê li gorî rojên destpêkê baş bûne û anî ziman ku ew bi rêvebirê girtîgehê re jî civiyaye û hin daxwazên girtiyan gihandine rêveberiyê.

Sakiyê diyar kir ku LGBTÎ+yên ku wê dîtiye, bi taybetî bal kişandine ser girîngiya piştgiriya li derve:

“Her yek ji wan bi cihêyî anî ziman ku piştgiriya li derve hêzê dide wan.”

Sakiyê destnîşan kir ku divê girtî di demek nêz de serbest bên berdan û daxuyaniya xwe bi banga piştgiriyê bi dawî anî:

“Lêbelê tişta herî girîng ew e ku em ji bo ku ew di zûtirîn demê de azadiya xwe bi dest bixin, têkoşîn û piştgiriyê kêm nekin.”

Polîsan bi ser Kaos GLyê de girt: Polîs ketin komeleyê, rêveber hatin desteserkirin
Polîsan bi ser Kaos GLyê de girt: Polîs ketin komeleyê, rêveber hatin desteserkirin
14 Îlon 2026

Çi bûbû?

Di 12ê Îlonê de di çarçoveya operasyonên “Malbata min di ewlehiyê de ye” polîsan li gelek bajaran bi ser komeleyên LGBTÎ+yan, malên aktivîstan û mekânên cuda de girtin.

Di operasyonan de gelek kes hatin desteserkirin. Di heman demê de malperên înternetê yên rêxistinên LGBTÎ+yan û hesabên medyaya civakî yên aktivîstan hatin astengkirin.

Derbarê neh LGBTÎ+ yên li Stenbolê hatibûn girtin de, di yekem nirxandina girtîbûnê ya mehane de biryara berdewamiya girtîbûna wan hate dayîn.

(NÖ/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
lgbtî LGBTİ +
nûçeyên pêwendîdar
Li Stenbolê di operasyonên li dijî LGBTÎ+yan de 20 kes hatin girtin
17 Îlon 2026
/haber/li-stenbole-di-operasyonen-li-diji-lgbti-yan-de-20-kes-hatin-girtin-323546
Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan: 106 kesên ku hatibûn desteserkirin serbest bûn
17 Îlon 2026
/haber/operasyonen-li-diji-lgbti-yan-106-kesen-ku-hatibun-desteserkirin-serbest-bun-323543
Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan: Dema desteserkirina 109 kesan hat dirêjkirin
16 Îlon 2026
/haber/operasyonen-li-diji-lgbti-yan-dema-desteserkirina-109-kesan-hat-direjkirin-323524
Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan saziyên mafên mirovan li cîhanê rakirin ser piyan
16 Îlon 2026
/haber/operasyonen-li-diji-lgbti-yan-saziyen-mafen-mirovan-li-cihane-rakirin-ser-piyan-323506
Li Çaglayanê kesên ku desteserkirina LGBTÎ+yan protesto dikirin jî hatin desteserkirin
15 Îlon 2026
/haber/li-caglayane-kesen-ku-desteserkirina-lgbti-yan-protesto-dikirin-ji-hatin-desteserkirin-323488
Di operasyonên li dijî LGBTÎ+yan de li Îzmîrê 16 kes hatin girtin
14 Îlon 2026
/haber/di-operasyonen-li-diji-lgbti-yan-de-li-izmire-16-kes-hatin-girtin-323446
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
nûçeyên pêwendîdar
Li Stenbolê di operasyonên li dijî LGBTÎ+yan de 20 kes hatin girtin
17 Îlon 2026
/haber/li-stenbole-di-operasyonen-li-diji-lgbti-yan-de-20-kes-hatin-girtin-323546
Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan: 106 kesên ku hatibûn desteserkirin serbest bûn
17 Îlon 2026
/haber/operasyonen-li-diji-lgbti-yan-106-kesen-ku-hatibun-desteserkirin-serbest-bun-323543
Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan: Dema desteserkirina 109 kesan hat dirêjkirin
16 Îlon 2026
/haber/operasyonen-li-diji-lgbti-yan-dema-desteserkirina-109-kesan-hat-direjkirin-323524
Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan saziyên mafên mirovan li cîhanê rakirin ser piyan
16 Îlon 2026
/haber/operasyonen-li-diji-lgbti-yan-saziyen-mafen-mirovan-li-cihane-rakirin-ser-piyan-323506
Li Çaglayanê kesên ku desteserkirina LGBTÎ+yan protesto dikirin jî hatin desteserkirin
15 Îlon 2026
/haber/li-caglayane-kesen-ku-desteserkirina-lgbti-yan-protesto-dikirin-ji-hatin-desteserkirin-323488
Di operasyonên li dijî LGBTÎ+yan de li Îzmîrê 16 kes hatin girtin
14 Îlon 2026
/haber/di-operasyonen-li-diji-lgbti-yan-de-li-izmire-16-kes-hatin-girtin-323446
Biçe serûpelê