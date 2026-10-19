Özgül Saki, Metris’teki LGBTİ+ tutukluları ziyaret etti: Dayanışma onlara güç veriyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Özgül Saki, 12 Eylül’de başlayan ve LGBTİ+ örgütlerini, aktivistleri ve mekânları hedef alan “Ailem Güvende” operasyonları kapsamında tutuklanan LGBTİ+’ları İstanbul’daki Metris T Tipi Cezaevi’nde ziyaret etti.

Kaos GL’nin haberine göre Saki, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, tutukluların yakınlarına ve kendileri için kaygılanan herkese sevgilerini ilettiğini söyledi.

Tutuklulukta bir ayın geride kaldığını hatırlatan Saki, ilk tutukluluk incelemesinde de tahliye kararı verilmemesine tepki gösterdi:

“Tek bir gün bile tutuklu kalmaları için hiçbir neden olmamasına rağmen ilk tutuk incelemede de bırakılmadılar.”

Yıldız Tar: LGBTİ+’lara sahip çıkmak insanlığımıza, vicdanımıza sahip çıkmaktır

“Dışarıdaki dayanışma kendilerine güç veriyor”

Cezaevindeki koşulların ilk günlere göre iyileştiğini aktaran Saki, cezaevi müdürüyle de görüştüğünü ve tutukluların bazı taleplerini idareye ilettiğini belirtti.

Saki, görüştüğü LGBTİ+’ların dışarıdaki dayanışmanın önemini özellikle vurguladığını söyledi:

“Her biri ayrı ayrı dışarıdaki dayanışmanın kendilerine güç verdiğini söyledi.”

Tutukluların bir an önce serbest bırakılması gerektiğini belirten Saki, açıklamasını dayanışma çağrısıyla tamamladı:

“Ama her şeyden önemlisi bir an önce özgürlüklerine kavuşmaları için mücadele ve dayanışmayı eksik etmemek.”

Ne olmuştu?

12 Eylül’de başlayan “Ailem Güvende” operasyonları kapsamında LGBTİ+ derneklerine, aktivistlere ve çeşitli mekânlara yönelik çok sayıda ilde polis baskınları düzenlendi.

Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, LGBTİ+ örgütlerine ait internet siteleri ile aktivistlerin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

İstanbul'da tutuklanan dokuz LGBTİ+ hakkında yapılan ilk aylık tutukluluk incelemesinde tutukluluğun devamına karar verildi.

(NÖ)