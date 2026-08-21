Özgül Saki: MEB, Zoe Lila’ya yönelik ayrımcılığın hesabını vermeli

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Özgül Saki, trans öğretmen Zoe Lila’nın maruz kaldığı hak ihlallerine ilişkin soru önergesine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in verdiği yanıtın ardından açıklama yaptı.

Saki, Bakanlığın yanıtında hukuken gerçekleştirilmiş kimlik ve kayıt değişikliklerinin öğretmenlik yapmaya engel olmadığının belirtilmesine karşın, Lila hakkında başlatılan idari sürecin gerekçesinin açıklanmadığına dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Saki’nin soru önergesine verdiği yanıtta öğretmenlerin mesleki durumlarının özel hayatları üzerinden değil; mevzuat, çalışma izni, pedagojik esaslar ve öğrencilerin hakları çerçevesinde değerlendirildiğini söyledi.

Tekin ayrıca hukuken yapılmış kimlik veya kayıt değişikliklerinin tek başına öğretmenlik mesleğini sürdürmeye engel olmadığını belirtti.

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“Öyleyse neden soruşturmanın konusu oldu?”

Bakanlığın açıklamasını değerlendiren Saki ise Lila’nın yaşadığı sürece ilişkin soruların yanıtsız kaldığını söyledi.

Lila’nın hukuken değiştirilmiş kimlik bilgilerinin ve geçmiş kişisel bilgilerinin iktidara yakın medya kuruluşlarında yayımlandığını hatırlatan Saki, bu bilgilerin nasıl basına ulaştığının açıklanmasını istedi.

Saki, Bakanlığın ayrımcılığı önlemenin temel politika alanlarından biri olduğunu söylemesine de işaret ederek, Lila’nın hedef gösterilmesi, tehdit edilmesi ve işini kaybetmesi karşısında Bakanlığın sorumluluğunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Bakanlığın “kimlik değişikliği öğretmenliğe engel değildir” yanıtına karşı Saki, şu soruyu yöneltti:

“Öyleyse Zoe Lila neden soruşturmanın konusu yapıldı?”

Saki ayrıca okulun neden incelemeye alındığını ve Lila’nın iş sözleşmesinin neden yenilenmediğini sordu.

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Saki: Soruşturmanın merkezinde trans kimliği var

Saki, Lila’nın daha önce kamuoyuna yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak, yürütülen sürecin pedagojik bir tartışmadan çok öğretmenin trans kimliği etrafında şekillendiğini söyledi.

Hukuken tanınan bir kimliğin çalışma yaşamında fiilen cezalandırılmasının ayrımcılık anlamına geldiğini belirten Saki, transların eğitim ve çalışma hakkını hedef alan uygulamalara karşı çıkacaklarını ifade etti.

Saki, “Ayrımcılığı meşrulaştıran değil, hesap veren bir Milli Eğitim Bakanlığı istiyoruz” dedi.

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Ne olmuştu?

İstanbul Sarıyer’deki Özel Açı Okulları’nda yaklaşık beş yıl İngilizce öğretmeni olarak çalışan Zoe Lila, beden uyum sürecini okul yönetimiyle birlikte planlamış, süreci öğrencileri ve velileriyle paylaşmıştı.

Lila’nın aktardığına göre okul çevresinden destek görmesine rağmen süreç daha sonra iktidara yakın medya kuruluşlarının haberlerine konu oldu. Haberlerde Lila’nın eski ve yeni ismi, fotoğrafları ve kişisel bilgileri yayımlandı.

Hedef gösterilmesinin ardından ölüm tehditleri aldığını açıklayan Lila, güvenliği nedeniyle evinden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

Okul yönetimi daha sonra Lila’nın iş sözleşmesini yenilemedi. Milli Eğitim Bakanlığı da okul hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.

Lila ve avukatı, yaşananların özel hayatın gizliliği, eşitlik ilkesi ve çalışma hakkı bakımından hak ihlali oluşturduğunu belirterek hukuki süreç başlattı.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki de 9 Temmuz’da konuyu Meclis gündemine taşıyarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Saki önergesinde Bakanlığa, soruşturmanın hukuki dayanağını, bir kişinin trans olmasının öğretmenlik mesleğini sürdürmesinde engel olarak değerlendirilip değerlendirilmediğini ve eğitim kurumlarında cinsiyet kimliği veya cinsel yönelim temelli ayrımcılığı önlemek için hangi mekanizmaların bulunduğunu sordu.

Bakan Tekin’in Ağustos ayında verdiği yanıtta kimlik değişikliğinin öğretmenlik yapmaya engel olmadığı belirtilirken, Saki’nin Lila’nın kişisel bilgilerinin basına nasıl ulaştığı ve yaşadığı hak ihlallerine ilişkin yönelttiği sorulara doğrudan yanıt verilmedi.

(NÖ)