Özgül Saki'den Ali Erbaş’a: “Lüks makam araçları kul hakkı değil mi?”

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 15 Ağustos 2025 tarihli Cuma hutbesinde “kul hakkı” kavramı işlendi. Diyanet, miras konusunda “Karşılıklı rıza olmadan Yüce Rabbimizin koyduğu miras ölçüsünü değiştirmek ilahî adalete aykırıdır. Dolayısıyla kişinin; kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması, kız çocuklarının da Allah’ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır” dedi.

"Diyanet kapatılmalıdır"

DEM Parti Milletvekili Özgül Saki, Diyanet’in bu açıklamasına tepki gösterdi, Diyanet'in resmi hesabını da etiketleyerek şöyle dedi:

“Diyanet, son haftalarda verdirdiği Cuma hutbeleriyle kadın düşmanı dinci rejimin taşlarını mı döşemeye çalışıyor? “Kul hakkı” dedikleri, erkeğin mirasta payını büyütüp kadının payını küçülten patriyarkal tahakkümün başka adıdır. Diyanet, bugün 90 bin camide okunan hutbesiyle kadınların miras hakkını yarıya indirmeye cüret ediyor!

“Kız çocukları yarı paya razı olmazsa kul hakkına girer” diyerek Anayasa’yı, Medeni Kanun’u ve kadın-erkek eşitliğini hiçe sayıyor. Bu dinci zihniyet, kadınları susturup eşitsizliği dayatıyor. “Yüce Rabbimizin emri” kılıfıyla kadınları ikinci sınıf gören bu söylem; Anayasa’nın 10. ve 41. maddelerine, Medeni Kanun’un eşitlik ilkesine doğrudan saldırıdır. Erkek egemen düzenin, dini yorumla yeniden üretimidir.

Bu dil, kadınları hak talep etmekten caydırmayı, susturmayı ve itaat ettirmeyi hedefliyor. Kadınların eşit miras hakkı, tapulu mallarda arabuluculuk hileleriyle zaten gasp edilmeye çalışılıyor. Diyanet şimdi bu gaspı tüm mirasa yaymak istiyor. Bu kışkırtıcı hutbe, kadınları hak talep ettikleri için şiddete açık hale getiriyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kamu kaynaklarıyla kendisine lüks makam araçları alınmasını, eşiyle birlikte defalarca hacca gitmeyi kul hakkı saymaz; ama kadınların mirastan eşit pay almasını “kul hakkı” ilan eder. İşte ikiyüzlülük budur! Kadınlar yarım mirasa da yarım hayata da razı olmaz! Eşit miras hakkımızdan da eşitlik mücadelemizden de vazgeçmeyeceğiz. Patriyarkanın din sosuna bulanmış yorumlarla meşrulaştırdığı her türlü eşitsizliğe karşı direneceğiz! #DiyanetKapatılmalıdır @diyanetbasin”

(EMK)