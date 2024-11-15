Özgül Saki Bakan’a sordu: Haydarpaşa ve Sirkeci gar olarak kalacak mı?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Meclis’e sunmuş olduğu soru önergesinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan Haydarpaşa ve Sirkeci Garları’nın geleceği hakkında açıklama talep etti.

Milletvekili Saki, Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri uyarınca bakan tarafından yazılı yanıtlanması için bir dizi soru yöneltti.

Saki, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Haydarpaşa ve Sirkeci Gar binalarının "kültür ve turizm" amaçlı olarak kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredildiğini belirtti.

31 Ekim’de Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, Bakan Ersoy’un yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak, Haydarpaşa Garı’ndaki eski eser yapıların aslına uygun şekilde restore edileceği ve bu alanın arkeopark, arkeoloji müzesi, performans sanatları merkezi, kütüphane, tematik müze, sergi salonları, sanat ve tasarım atölyeleri gibi kültür ve sanat alanları olarak değerlendirileceği yönündeki planlara dikkat çekti.

Ancak Saki, Haydarpaşa ve Sirkeci Garları’nın tam kapasiteyle merkezi tren garları olarak yeniden açılması gerektiğini savunarak, bu projelerin hayata geçirilmemesinin demiryolcuların işsiz kalmasına, lojmanlardan zorla çıkarılmasına ve tren seferlerinin sembolik sayıda tutulmasına yol açacağını ifade etti.

Kültürel miras

Kültür ve sanat etkinlikleri adı altında bu tarihi alanların ticari projelere dönüştürülmesine karşı çıkan Saki, “Bu tarihi mekanları sermayenin ilgisine açık biçimde bienallere, müzelere, pahalı restoranlara ve tüketim alanlarına göre tasarlamak toplumsal ihtiyaçları görmezden gelmek anlamını taşımaktadır” dedi.

Milletvekili Saki, ayrıca Haydarpaşa ve Sirkeci Garları’nın Yeşilçam sinemasında, göç olgusunda ve işçiliğin tarihsel sembolü olarak kültürel bir miras niteliği taşıdığına dikkat çekti.

Haydarpaşa ve Sirkeci Garları’nın tam kapasiteyle halka hizmet veren ulaşım merkezleri olarak kalması gerektiğini savunan Sakı, özelleştirme ve kültür endüstrisi projelerinden derhal vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

Soru önergesinde Saki, Bakan Ersoy’dan şu soruları yanıtlamasını talep etti:

*Haydarpaşa ve Sirkeci Garları tam kapasiteli garlar olarak yeniden hizmete açılacak mı? Ulaşım hattındaki tren sayısı eskisi ile aynı mı olacak? Yapılan protokolün içeriğinde hangi maddeler bulunmaktadır?

*Projeye göre tren bakım, park alanları ve manevra sahaları planlanmış mıdır?

*Hızlı tren sayılarının arttırılması düşünülmekte midir?

*Haydarpaşa ve Sirkeci’de çalışan ve bu garların lojmanlarında barınan demiryolcuların durumu hakkında ne düşünülmektedir? Behiçköy Lojmanlarında tahliye talep edilen haneler var mıdır?

Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından özel proje alanı ilân edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kamuya sunmayı planladığı yeni proje, Haydarpaşa Garı ve çevresinin ana ulaşım merkezi olarak işlevini azaltarak “kültür endüstrisi” alanına dönüştürmeyi hedefliyor. Projede yer alan arkeo-park, müze, bienal ve performans sanatları merkezi gibi kurulumlarla garın ulaşım odaklı kimliği geri plana itilecek.

“Haydarpaşa gardır, gar kalacak”

KENT VE HUKUK Haydarpaşa Garı'ndan Vazgeçecek miyiz?

(EMK)