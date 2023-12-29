Özge Özpirinçci'den 'Kızıl Goncalar'a destek: Sanata şeklini hayat verir

Tarikat ve cemaatlerin hedef göstermesinin ardından RTÜK'ün iki yayın durdurma cezası verdiği FOX TV'de yayınlanan "Kızıl Goncalar" dizisine Oyuncu Özge Özpirinçci'den destek geldi.

Özpirinçci, RTÜK'ün 2 kez yayın durdurma cezası verdiği 'Kızıl Goncalar' dizisine dayanışma mesajlarını yolladı.

Özpirinçci paylaşımında, biri 'muhafazalar' biri 'seküler' olan iki ailenin hayatlarının kesişme hikayesinin anlatıldığı dizide 14 yaşında matematik dehası Zeynep'in "Olan hep kızlara oluyor" sözünün altını çizdi.

Özpirinçci'nin X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Sanat, ilhamını hayattan alır. Sanata nihai şeklini baskı ve yasaklar değil; hayat verir. Olan hep kızlara olur ama gerçeği de en çıplak haliyle kızlar böyle suratımıza çarpar. Zeynep’in hikayesi elbet seyircisiyle bir şekilde buluşacak ve Zeynep de bize kendi gerçeğini anlatacak."

Kızıl Goncalar hakkında Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı “Kızıl Goncalar” dizisi 18 Aralık Pazartesi günü FOX TV'de yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu "Kızıl Goncalar"ın senaryosunu Necati Şahin kaleme alıyor. Özcan Deniz ve Özgü Namal'ı başrollerinde buluşuyor. Dizide, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi oyuncular da rol alıyor. Seküler Atatürkçü Levent (Özcan Deniz) ve tarikat gölgesinde çocuk yaşta evlendirilen Meryem'in (Özgü Namal) hikayesini anlatan dizi ilk bölümü ile muhafazakar çevrelerin hedefindeydi.

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(EMK)