Özerk Yönetim’den Eş-Şara’ya: Geçici kararnamelerle haklar korunamaz

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara’nın dün akşam yayınladığı ‘Kürt’ açılımıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Eş-Şara’nın Kürtçe ulusal dil olarak tanınması, 1962’de Haseke'deki nüfus sayımıyla getirilen kararların iptal edilerek Kürtlere vatandaşlık hakkının iade edilmesi, Newroz’un ise ülke genelinde resmî bayram ilan edilmesini kapsayan kararnamesi için ‘geçici’ nitelemesi yaptı.

Kararnamelerle hakların korunamayacağını belirterek, bütün halkları ve inançları kapsayacak şekilde kalıcı düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etti. Özerk Yönetim açıklamasında şunları kaydetti:

“Niyetleri ne olursa olsun, herhangi bir kararname; kapsamlı bir anayasal çerçevenin parçası olmadığı sürece, Suriyeli bileşenlerin hakları için gerçek bir güvence oluşturamaz. Bu çerçevede Demokratik Özerk Yönetim olarak, Özerk Yönetim Demokratik Toplumsal Sözleşmesi’nde de açıkça belirtildiği üzere; tüm Suriyeli bileşenlerin, toplulukların ve inançların haklarını koruyan ve güvence altına alan, çoğulcu ve demokratik bir anayasanın hazırlanmasının zorunluluğunu vurguluyoruz. Zira bu çeşitlilik, Suriye’nin gücünün ve gerçek güzelliğinin kaynağıdır.

Her ne kadar bu kararnameyi ilk bir adım olarak görmek mümkün olsa da, Suriye halkının meşru haklarını elde etmek ve adalet ile eşitliğe dayalı, herkesin özgür ve onurlu bir yaşam süreceği demokratik bir devlet inşa etmek için büyük bedeller ödeyerek gerçek bir devrim gerçekleştiren halkın beklenti ve umutlarını karşılamaktan uzaktır.

Demokratik Özerk Yönetim, hak ve özgürlükler meselesinin Suriye’deki köklü çözümünün; kapsayıcı bir ulusal diyalogda ve tüm Suriyeliler arasında gerçek bir ortaklığı güvence altına alan, yurttaşlık ve sosyal adalet esaslarına dayalı bir devleti tesis edecek demokratik ve adem-i merkeziyetçi bir anayasada yattığını bir kez daha vurgulamaktadır.”

(HA)