Özerk Yönetim’den beyanname: Suriye halkı kendi kaderini kendi tayin etmeli

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, Beşar Esad yönetiminin sona ermesiyle birlikte Suriye’nin yeniden inşasına ilişkin açıklama yaptı.

İnşa sürecinde diyaloga hazır olduklarını belirten Özerk Yönetim, atılması gereken adımları 10 maddede sıraladı.

Kürtçe ve Arapça hazırlanan metni Özerk Yönetim Yürütme Meclisi Eşbaşkanları Evîn Siwêd ve Hisên Osman okudu.

Mazlum Abdi: Sorunları diyalog yoluyla çözmeye çalışıyoruz

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Suriye’nin inşasında Suriye diyalogu beyannamesi Despot Baas rejiminin düşmesiyle Suriye yeni bir döneme geçmiştir. Süreci başarıyla yürütmek için birlik olmamız gerekiyor. Ortak bir yol haritası çizmek için birlik ve ortak çalışma yürütmek gereklidir. Suriye’yi yıkıma sürükleyen dışlama ve inkar politikaları son bulmalıdır. Tüm siyasi güçler yeni Suriye inşasında yerini almalıdır. Bu temelde bütün Suriyeli tarafları, birbirlerine karşı yaklaşımlarını gözden geçirmeye ve ortak ulusal çıkarları her şeyin üstünde tutmaya çağırıyoruz.

"Tüm halkların hakları garantiye alınmalı"

Demokratik Özerk Yönetim ve Şam’daki siyasi yönetimin işbirliğini, tüm Suriyelilerin çıkarı için uygun görüyoruz. Bu işbirliği, mevcut zorlu sürecin başarıyla yürütülmesine destek olacaktır. Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi olarak, tüm Suriye halkının tüm bileşenlerine karşı sorumlu olduğumuzu biliyoruz.

Halkımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek amacıyla yeni Suriye’nin inşası için Suriyeliler arası diyalog beyannamemizi sunuyoruz. Demokratik Özerk Yönetim olarak Arap devletlerinin rolünü ve Suriye bileşenlerinin dostlarının desteğini olumlu buluyoruz. Tüm bileşenlerin haklarının demokratik esaslar üzerinden garantiye alınması, Suriyeliler arası diyaloga her bileşenin katılımı için bu desteğin yeni Suriye inşasında da devam etmesi gerektiğini belirtiyoruz."

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Suriyeli güçleri aşağıda belirtilen hususlar temelinde çalışmaya davet ediyoruz: * Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması, işgalci Türk devleti ve çetelerinin saldırılarına karşı korunması. * Suriye toprakları genelinde askeri eylemler durdurulmalı, inşa için genel ulusal diyaloga geçilmeli. * Suriyeliler arasında hoşgörü tutumu sergilenmeli, nefret ve ihanet söylemlerinden uzak durulmalıdır. Tüm bileşen ve renkler Suriye’nin zenginliğidir ve bu zenginlik, bu mozaik demokratik esaslar üzerinde adilane bir şekilde korunmalıdır. * Geçiş sürecinde görüşlerin ortaklaşması için Şam’da, Suriyeli tüm siyasi güçlerin katılımıyla bir olağanüstü bir toplantı gerçekleştirilmelidir. * Siyasi süreçte kadınların aktif katılımı olmalıdır. * Suriye’nin doğal kaynakları ve serveti tüm Suriye halkına aittir ve bütün Suriye bölgelerine adil bir şekilde paylaşılmalıdır. * Yerlerinden zorla göç ettirilen yerel ve kadim halkların dönüşü için garanti verilmelidir. Kültürel mirasları korunmalıdır. Demografi değiştirme politikaları son bulmalıdır. * Suriye’de yaşanan gelişmelerle beraber DAIŞ’in tekrar ortaya çıkmaması için teröre karşı savaşımızı sürdüreceğimizi vurguluyoruz. Bu mücadele Demokratik Suriye Güçleri ve Uluslararası Koalisyon’un ortaklığında olacaktır. * İşgalcilik son bulmalıdır, Suriye halkı kendi kaderini kendi tayin etmelidir. İyi komşuluk ilişkileri yöntemleri uygulanmalıdır. * Arap devletleri, Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Koalisyon ve tüm uluslararası güçleri Suriye için yapıcı aktif rol oynamaya davet ediyoruz. Suriye bileşenlerinin görüşlerini ortaklaştırmaya, Suriye halkına destek olmaya ve bu süreçte danışma ortamı açmak için aktif ve yapıcı rol oynamaya çağırıyoruz. Bu rolün de Suriye’nin güvenliği koruma ve içişlerine müdahalenin önüne geçilmesi temelinde olması gerektiğini belirtiyoruz.”

Abdi: Demokrasi temelinde yeni bir Suriye’nin inşa edilmesi için önemli bir fırsat

(RT)