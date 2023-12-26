Özerk Yönetim: TSK saldırılarında sekiz kişi hayatını kaybetti

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, kontrolündeki bölgelere yönelik TSK’nin kara ve hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

TSK, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKYB) topraklarında PKK’yle yaşanan çatışmalarda iki günde verdiği 12 kaybın ardından, 23 Aralık’ta Rojava’ya yönelik kara ve hava saldırılarına başlamıştı.

Rojava’dan yayın yapan Hawar Haber Ajansı’nın (ANHA) aktardığına göre, TSK yedi savaş uçağı ve 33 insansız hava aracıyla bölgeye yönelik 40 saldırı düzenlediği belirtilerek şu detaylar paylaşıldı:

Kamışlı’daki Cirnik Mahallesi’nde Sadkob istasyonu, gıda deposu, El-Alaya Mahallesi’nde bir fabrika, iki inşaat şirketi, Simav matbaası, Korona Hastanesi, elektrik istasyonu, yem deposu, diyaliz hastanesi, oksijen fabrikası bombalandı.

Şehitler Kavşağı yakınındaki seramik deposu, benzin istasyonu, Aziz garajı, çimento deposu, Um Fursan köyü, El-Alaya Mahallesi’nde bir akaryakıt deposu, El-Alaya Mahallesi’nde perşembe pazarı, Korona hastanesi yakınındaki depo, Berfin temizlik ürünleri fabrikası, Botan akaryakıt istasyonuna yönelik 31 saldırı gerçekleşti.

Amûdê ilçesinde Kerem düğün salonu, buğday deposu ve zeytin deposuna üç saldırı düzenlendi.

Kobanê’de araba garajı, Sınır Tanımayan Doktorlar'ın desteklediği Miştenur Hastanesi, Termik köyü yolu üzerinde tavuk fabrikası, Halep yolu üzerinde çiftlik, araba tamirhanesi, Ehmed Temer'e ait inşaat şirketi altı saldırıyla hedef alındı.

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2 bin 600’den fazla köy ve kasaba elektriksiz kaldı

Kamışlı kenti ve kırsalındaki elektrik santrallerinin hedef alınması sonucu 2 bin 600’den fazla köy ve kasabanın karanlığa gömüldüğünü belirten Özerk Yönetim, Kamışlı’nın yanı sıra Dêrik ve Dirbesiyê’deki radyo istasyonlarının da bombalandığını kaydetti.

Hava saldırılarıyla eşzamanlı olarak TSK destekli Suriye Milli Ordusu’nun (SMO), Şeyh Nasır köyündeki askeri üsten Münbiç’in kuzeybatısındaki Dendeniye köyünü ağır silah ve havan toplarıyla hedef aldığı belirtildi.

Özerk Yönetim, tüm bu saldırılar sonucunda sekiz kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişini de yaralandığını açıkladı.

Kuzey ve Doğu Suriye Şehitler Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre;

Simav matbaasına düzenlenen saldırıda Ferhan Xelef, Berivan Mihemed, Hisen Ehmed ve Riyad Hemo,

El-Cezire yem fabrikasına düzenlenen saldırıda Rênas Hemid Hisên,

El-Alaya Mahallesi’ndeki fabrikaya düzenlenen saldırıda Ferhan Temê,

Kamışlı’ya bağlı Um el-Fursan köyünün bombalanması sonucu Aye el-Sabawi ve Faris el-Faris hayatını kaybetti.

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SDG: Saldırılar cevapsız kalmayacak

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Basın Merkezi Sorumlusu Ferhad Şamî, 23 Aralık’tan bu yana devam TSK saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

ANHA’nın aktardığına göre, Şamî, Türkiye’nin “Rusya’nın ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun sessizliğinden faydalandığını” belirtti, saldırılar karşısında ‘sessiz kalmayacaklarını’ söyledi.

Ferhad Şamî, “Uluslararası koalisyonun pozisyonunu netleştirmesi gerekiyor. Bu saldırılar, IŞİD’e karşı yürüttüğümüz ortak operasyonları ve bölgede istikrarın sağlanması yönündeki çabalarımızı etkiliyor. SDG, bölge halkını IŞİD’den koruduğu gibi aynı iradeyle saldırılara karşı da koruyacak” dedi.

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