Özerk Yönetim: Saldırının asıl amacı demografik değişim

Suriye’nin ikinci büyük kenti Halep’in kuzeyinde yer alan Kürt mahallelerindeki çatışmalar ve sürece ilişkin diplomasi trafiği altıncı gününde sürüyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü: "Thomas Barrack Halep'teki katliamın manevi ortağıdır"

"Apaçık savaş suçu işleniyor"

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, Şam yönetiminin Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerine yönelik saldırılarına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada Türkiye'nin rolüne ve "uluslararası/bölgesel güçlerin zımni desteğine" dair şu mesajlar verildi.

6 Ocak 2026'da Halep'in Şêxmeqsûd ve Eşrefiyê mahalleleri, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı'na bağlı gruplar tarafından, Türkiye'nin planı ve uluslararası ve bölgesel güçlerin zımni desteğiyle gerçekleştirilen büyük bir askeri saldırıya maruz kaldı. Bu saldırı, Halep nüfusunun ayrılmaz bir parçası olan Kürt varlığının hedef alınmasının yeni bir aşaması ve Suriye kıyı şeridi sakinlerine ve Süveyda vilayetindeki insanlara karşı yapılan ciddi ihlallerin ve katliamların devamıdır. 6 gün süren bu saldırılar, esasen iki mahalleye yönelik uluslararası bir saldırıydı. Binlerce silahlı grup üyesi, çeşitli ağır silahlarla saldırılar düzenledi. DAİŞ üyeleri de saldırıya katıldı. Bu saldırılara ve ezici sayıya karşı, İç Güvenlik Güçleri'nin sadece yüzlerce üyesi vardı. İnsan değerlerinden, etik kurallardan ve uluslararası savaş kurallarından uzak, eşitsiz bir savaştı. Bu saldırının asıl amacı demografik değişimdir. İslam'ı savunduğunu iddia eden bir otorite, cenazelere saygısızlık ediyor ve apaçık savaş suçları işliyor. Bu, Suriye tarihinde bir leke olarak kalacaktır.

Özerk yönetim, uluslararası ve insan hakları örgütlerini çatışmaların sürdüğü mahallelerdeki insani ve güvenlik durumunu izlemeye de çağırdı, açıklamada daha fazla suçun önlenmesi için her 2 mahallede de uluslararası bir gücün bulunmasını talebi dile getirildi.

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şeyh maksud ve Eşrefiye mahallelerinde uluslararası tarafların arabuluculuğunda ateşkes sağlanması yönünde bir anlaşmaya varıldığını açıklayarak ihlallerin durdurulması çağrısı yaptı.

"Xalid Fecir Hastanesi boşaltıldı"

Öte yandan Şeyh Maksud İç Güvenlik Güçleri, Xalid Fecir Hastanesi’ne yönelik saldırıları ilişkin açıklama yaptı. Kadın ve çocukların hastaneden tahliye edilip güvenli yerlere götürülmesi için kısmi ateşkes ilan edildiği ve hastanenin boşaltıldığı bildirildi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan bilgiye göre, çatışmalarda yaşamını yitirenlerin cenazeleri ve yaralılar mahallelerden çıkarıldı, Heyva Sor a Kurdistanê’ye ait ambulanslarla Dêr Hafir’e götürüldü.

Şeyh Maksud İç Güvenlik Güçleri: Ateşkes iddiası asılsız

Fotoğraf: ANHA / Heyva Sor a Kurdistanê’ye ait ambulanslar cenazeleri ve yaralıları taşıyor.

"Tüm aktörler yapıcı ve kolaylaştırıcı rol oynamalı"

Demokratik Birlik İnisiyatifi, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Kürdistan Komünist Partisi (KKP), Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi, Azadi Partisi ve Devrimci Demokrat Kürt Derneği (DDKD), çatışmlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

En az 200 bin kişinin hayatının büyük tehlike altında olduğuna dikkat çekilen açıklamada, kamuoyunun sessiz kalmaması ve uluslararası koalisyonların önlem alması çağrısında bulunuldu. Saldırıların durdurulması gerektiğinin altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kürt halkına yönelik saldırılar, Dürzi ve Alevi halkına yönelik saldırılar gibi, yeni bir soykırımın denemesidir. ‘Yeni bir Suriye’ için yapılan değişikliklere ve gelişmelere rağmen, Şam'daki yeni rejim Kürt halkının ve seçmenlerinin meşru haklarına sahip olmasını istemiyor. Bu nedenle, Halep Kürtlerine yönelik saldırıları da dikkat çekici buluyoruz. Çünkü Halep'e yönelik saldırılar, Şam'da Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye Geçici Hükümeti arasında yapılan yüz yüze görüşmelerin ardından başlatıldı. Biliyoruz ki amaç sadece Şêxmeqsûd ve Eşrefiyê mahalleleri değil, Kürt halkının kazanımlarını yok etmek, Rojava'nın demokratik sistemini yıkmaktır. Demokratik entegrasyonun sağlanması amacıyla QSD ile Şam arasındaki görüşmeler de devam etmeli ve tüm aktörler yapıcı ve kolaylaştırıcı bir rol oynamalıdır.

(NÖ)