Özerk Yönetim'den şartlı 'çekilme' açıklaması

Suriye’nin ikinci büyük kenti Halep’in kuzeyindeki Kürt mahallelerine yönelik saldırılar beşinci gününde devam ediyor.

Geçici hükümete bağlı güçler, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerini ele geçirmelerinin ardından dün (9 Ocak) gece saatlerinden itibaren Şeyh Maksud Mahallesi’ne yönelik geniş çaplı bombardıman ve kara saldırıları başlattı. Geçici hükümete bağlı güçler ile Kürt güçleri arasındaki meskûn mahal çatışmaları sabah saatlerine kadar sürdü.

Suriye resmî devlet televizyonu El-İhbariye’nin, geçici hükümete bağlı güçlere atıfla saat 09.00’da paylaştığı açıklamaya göre Şeyh Maksud Mahallesi tamamen ele geçirildi. Kürt güçleri bu iddiayı yalanlarken, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’nden şartlı ‘çekilme’ açıklaması geldi.

Fotoğraf: SANA

Özerk Yönetim’den ‘1 Nisan Anlaşması’ vurgusu

Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı’nın (ANHA) aktardığına göre, Özerk Yönetim’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Uluslararası arabulucu güçlerin, Şeyh Maksud’da konuşlu güçlerin Fırat’ın doğusuna güvenli bir şekilde yeniden konuşlandırılmasına ilişkin teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu yeniden konuşlandırma, 1 Nisan Anlaşması’na uygun olarak yerel Kürt güvenlik güçlerinin ve iki mahallenin sakinlerini temsil edecek yerel bir meclisin varlığını güvence altına almalıdır.”

Halep’teki Kürt mahalleleri ve 1 Nisan Anlaşması

ABD ve Fransa’dan ‘çekilme’ mesajı

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Halep’teki gelişmelere ilişkin X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüşen Barrack, “Halep’te ateşkes tahkim edilmeli ve Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kentten barışçıl biçimde çekilmesi sağlanmalı” mesajı verdi.

Barrack ayrıca, Suriye hükümeti ile SDG’nin daha önce taahhüt ettiği 10 Mart 2025 Anlaşması’nın derhal uygulanması gerektiğini vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı da taraflara ateşkese dönme çağrısı yaparak, “Fransa, Suriye hükümetinin taahhüt ettiği üzere Halep’te tüm sivillerin korunmasını ve savaşçıların onurlu biçimde çekilmesini sağlamaya yönelik adımları desteklemektedir” dedi.

Şeyh Maksud’da “askerî kapalı bölge” ilanı

El-İhbariye’nin Suriye Arap Ordusu Operasyon Dairesi’ne dayandırdığı habere göre, Şeyh Maksud Mahallesi dün (9 Ocak) akşam saatlerinde “askerî kapalı bölge” ilan edildi. Açıklamada, mahallede saat 18.30’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar tam sokağa çıkma yasağı uygulandığı belirtildi.

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise yerleşim alanlarının çok sayıda top mermisiyle hedef alındığını ve bölgede ciddi maddi hasar meydana geldiğini bildirdi. SOHR, yoğun bombardımanla eş zamanlı olarak bölge semalarında yoğun hava hareketliliği gözlemlendiğini ve mahallelerin çevresinde askerî teyakkuz hâlinin sürdüğünü aktardı.

Sivil can kaybı 37’ye yükseldi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Kürt Kızılayı’na (Heyva Sor a Kurd) ait 15 ambulansla donatılmış sağlık ekipleri ve insani yardım konvoyunun, uluslararası standartlara uygun biçimde Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden yaralıların tahliyesi için güvenli koridor açılması talebinde bulunduğunu; ancak bu talebe yanıt verilmediğini bildirdi.

SOHR, saldırılar nedeniyle Şeyh Maksud Mahallesi’nde beşi çocuk olmak üzere 31 sivilin, Eşrefiye Mahallesi’ndeki Osman Hastanesi’nden iki sağlık çalışanının, Meydan Mahallesi’nde ise bir çocuk dâhil dört sivilin hayatını kaybettiğini; böylece toplam sivil can kaybının 37’ye yükseldiğini açıkladı.

Halep: Kürt mahalleleri çevresindeki kuşatma daralıyor

Gözlemevi, çatışmalarda İç Güvenlik Güçleri’nden (Asayiş) bir kişinin ve Suriye Savunma Bakanlığı’na bağlı 24 kişinin öldüğünü belirtirken, kimlikleri henüz doğrulanamayan beş Asayiş mensubunun daha yaşamını yitirdiğine dair bilgiler bulunduğunu da aktardı.

Yaralı sayısını 115 olarak tespit edebildiklerini belirten SOHR; yoğun ve rastgele bombardıman ile iletişim ve internetin neredeyse tamamen kesilmesi nedeniyle, akıbeti henüz belirlenemeyen çok sayıda sivilin bulunduğunu kaydetti.

Rojava Information Center, 2016 yılında nüfusu 30 bin olan mahallelerin, 2020 yılı itibarıyla 30 bin aileye ev sahipliği yaptığını; bunun da yaklaşık 100 bin kişilik bir nüfusa karşılık geldiğini aktarıyor. Suriye’deki insan hakları ihlallerini belgeleyen bağımsız kuruluş Hakikat ve Adalet için Suriyeliler (Syrians for Truth and Justice) ise 2022 tarihli raporunda, yerel yöneticilere atıfla nüfusun en az 200 bin olduğunu belirtiyor. Nüfusunun çoğunluğu Kürt olan bu mahallelerde, savaş nedeniyle yerinden edilen Hıristiyan azınlıklar ile Arap aileler de yaşıyor. Halep Acil Müdahale Komitesi, mahallelerden tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu açıkladı. (Harita: The National Context/X)

Halid Fecr Hastanesi için acil çağrı

ANHA, Şeyh Maksud Mahallesi’nde bulunan Halid Fecr Hastanesi’nin yoğun bombardıman sonucu hizmet dışı kaldığını bildirdi.

Haberde, son günlerde bölgede düzenlenen saldırılarda yaralanan 70’ten fazla yaralının hastanede tedavi altında bulunduğu ve bombardımanın bu kişilerin hayatını doğrudan tehlikeye attığı bilgisine de yer verildi.

Bombardıman altındaki hastaneden çağrıda bulunan Dr. Velat Mamo, hastanenin korunması ve içerideki hastaların kurtarılması için acil müdahale çağrısı yaptı.

🔴#حلب : طبيب مستشفى "خالد فجر" في حي الشيخ مقصود، "د. ولات معمو"، يطلق نداءً عاجلاً بضرورة وقف الهجمات ضد المدنيين والمشفى، داعياً المنظمات الدولية إلى التدخل لحماية الأهالي. https://t.co/fH3feyPubV pic.twitter.com/m7Bt41ymqm — Syrian Democratic Ob. | المرصد الديموقراطي السوري (@SyrDemObs) January 9, 2026

(VC)