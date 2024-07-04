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Yayın Tarihi: 4 Temmuz 2024 11:30
 ~ Son Güncelleme: 4 Temmuz 2024 12:01
2 dk Okuma

Özerk Yönetim'den Şam'a çağrı: "Sorunları birlikte çözebiliriz"

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Yürütme Meclisi Eş Başkan Yardımcısı Hesen Koçer, “Şam diyalogdan yana ise biz hazırız” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özerk Yönetim'den Şam'a çağrı: "Sorunları birlikte çözebiliriz"
*Özerk Yönetim Yürütme Meclisi Eş Başkan Yardımcısı Hesen Koçer (Fotoğraf: ANHA)

Rusya öncülüğünde, Türkiye ile Suriye arasındaki ‘normalleşme’ girişimleri sürerken, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi sürece ilişkin açıklama yaptı.

Rojava’da yayın yapan Hawar Haber Ajansı’na (ANHA) konuşan Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Yürütme Meclisi Eş Başkan Yardımcısı Hesen Koçer, “Suriye, açık bir şekilde ‘Türk devleti Suriye’den ayrılmazsa müzakere etmeyeceğiz’ diyordu. Bu tutum netti ve eğer bu tutum devam etmezse Suriye’ye zarar verir. Türk devletiyle anlaşma yaparsa topraklarının işgalini haklı çıkaracaktır” dedi.

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“Amaç, Kuzey ve Doğu Suriye'ye operasyon”

Özerk Yönetim olarak Şam’ın Ankara ile anlaşmayacağını umduklarını söyleyen Koçer, Ankara’nın olası bir anlaşmayı Kuzey ve Doğu Suriye’ye operasyon yapmak için kullanmak istediğini vurguladı.

Koçer, “Dün Beşar’a ‘diktatör’ diyenler, bugün ‘Beşar’la oturacağız’ diyor. Türk devleti, Şam hükümetini Kürtlere ve demokratik güçlere karşı savaşta ön cepheye koymak istiyorlar. Böyle bir durumda Suriye’de hiçbir şey kalmayacak. Şam, Suriye’nin büyük bir bölünmeye doğru gideceğini görmeli” diye konuştu.

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“Şam’dan kopmuş değiliz” 

Özerk Yönetim’in “Suriye’deki sorunların çözümü için” Nisan 2023’te kamuoyuyla paylaştığı deklarasyonu hatırlatan Hesen Koçer, şunları kaydetti:

“Ekonomik, siyasi ve güvenlik sorunlarını birlikte çözebiliriz. Şam’dan kopmuş değiliz ve hala gidip, geliyoruz. Ancak Şam’ın da ‘Özerk Yönetim tehlikelidir’ gibi yaklaşımları bırakması gerekiyor. Biz Suriye için ne tehdidiz ne de düşmanız. Suriye’yi inşa edeceğiz. İşgal altındaki yerleri Suriye ordusuyla özgürleştirebileceğimizi söyledik. Şam hükümeti şunu bilmelidir ki, Türkiye ile bize karşı bir ittifak kurarsa Kuzey ve Doğu Suriye halkları direnecektir. Şam hükümeti, ‘Biz anlaşmadan veya siyasi diyalogdan yanayız’ derse, biz de hazırız, deriz.”

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ROJAVA ÖZERK YÖNETİMİNDEN DEKLARASYON
"Şam hükümeti çözüm için sorumluluk almalı"
18 Nisan 2023

(VC)

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