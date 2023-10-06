Özerk Yönetim Bölgesi'nde altyapılara bir günde 42 hava saldırısı gerçekleşti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kuzeydoğu Suriye'deki altyapıları "meşru hedef" ilan eden açıklamasının ardından 5 Ekim'de hava saldırılarının başlamasının üzerinden geçen 24 saat içinde Haseke vilayetinde 42 mevki ve tesis havadan vuruldu.

Suriye iç savaşını yakından izleyen gözlem kuruluşu Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) Cuma akşamı itibariyle verdiği bilgilere göre toplam 42 saldırıda 14 kişi öldürüldü ve 6 kişi yaralandı.

SOHR'ın haberine göre Haseke vilayetinde Türk SİHA'ları, Özerk Yönetim Bölgesi'nde Cuma günü altyapıya yönelik yeni saldırılarda bulundu. Bir Türk SİHA'sı, Qamişlo kırsalındaki Süveydiye benzin istasyonuna iki hava saldırısı gerçekleştirdi.

İstasyonu hizmet dışı bırakan saldırı birçok köy ve kasabada elektrik kesintisine yol açtı.

Bir başka saldırıda da SİHA Sikarka elektrik santraline yeniden saldırdı. Santral hizmet dışı kalırken bombalama yangına yol açtı.

Kahtaniye köyündeki Ger Dahol petrol tesisine yönelik jet uçağı saldırısında şarapnel yaralanması geçiren bir kişi evinde öldü.

Bir başka SİHA saldırısında da Qamişlo'daki Kri Fara COVID hastanesi tamamen tahrip oldu.

Saldırıların toplam sonucu

Savaş uçaklarının saldırıları Savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen 15 hava saldırısında hedef alınan yapı ve mevkilerin bilançosu şöyle: Müşeyrife bölgesinde bir petrol tesisi. Üç işçi yaralandı.





Müşeyrife bölgesinde bir askeri-maliye kurumu.





Haseke kırsalındaki Vaşo Kani kampı yakınlarındaki sanayi bölgesi.





Kardahul kasabasındaki petrol istasyonları ve tesisleri.





Kahtaniye kırsalındaki "Star" radyo istasyonu.





Sikarka elektrik santrali.





Maharakan kontrol noktası.





Amude kırsalındaki El-Kerbe köyündeki mevziler. Bir sivil yaralandı.





Roj kampı yakınlarındaki mevziler.





Malikiye kırsalında, Zaghat köyündeki askeri mevziler.





Simalka köyündeki mevziler.





Takal Bakal petrol istasyonu.





Malikiye kırsalındaki Dayrek Taburu.





Haseke kırsalındaki Cebel Abd El-Aziz köyündeki mevziler.

SİHA saldırıları Silahlı insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen 27 saldırıda hedef alınan tesis ve mevziler de şöyle: Qamişlo kırsalında, Amude'nin güneyindeki Til Hebeş köyünde bir site.





Kahtaniye'deki Cevadiye kasabasındaki askeri bir mevzi (Cel Ağa).





Tel Temir kırsalındaki Tavile köyündeki bir site.





Müşeyrife yakınlarındaki inşaat alanında bir araç.





Haseke'nin kuzeyindeki Hemma su istasyonu.





Tüvine'deki Vaşa Kani kampı yakınlarında bir askeri araç.





Askeri tünellerin yakınındaki Celebiye köyünde bir site.





Sarin'in güneybatısında bir site.





Kahtaniye'deki Kardahul kasabasındaki bir petrol tesisi.





Cevadiye (Cel Ağa) yakınlarında, Elet Kavs köyündeki elektrik santrali.





Tel Temir kırsalındaki Rekba köyünde bir site.





Haseke kenti ve çevresinde geniş bir alana elektrik sağlayan El-Sadd El-Garbi elektrik santrali.





Qamişlo'daki COVID hastanesi yakınlarındaki El-Hizam El-Garbi yolundaki elektrik santrali.





Kahtaniye kasabasındaki El-Sayide ve El-Ude petrol istasyonları.





Haseke'nin kuzeybatısındaki Tel Temir kasabası yakınlarındaki El-Derdere köyündeki mevziler.





M4 otoyolu üzerindeki Hasude köyü yakınlarındaki mevziler.





Harab Esker'deki elektrik santrali.





Qamişlo'nun doğusunda, Milsun mahallesindeki dispanser yakınlarında bir site.





Amude'deki elektrik santrali ve yakınındaki bir petrol tesisi.





El-Ude petrol istasyonuna yakın bir petrol tesisi.





Uluslararası otoyol üzerindeki buz üretim tesisi.





Qamişlo kırsalındaki Süveydiye köyündeki benzin istasyonuna iki hava saldırısı.





Sikarka elektrik santrali.

(AEK)