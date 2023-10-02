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Yayın Tarihi: 2 Ekim 2023 15:35
 ~ Son Güncelleme: 2 Ekim 2023 15:35
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Özerden: Bu saçma sapan davanın gidişatını şaşkınlıkla seyrediyorum

Gezi tutuklusu ve sinemacı Mine Özerden, dışarıya gönderdiği mesajla Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin onadığı 18 yıl hapis cezasını değerlendirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/02/ozerden-bu-sacma-sapan-davanin-gidisatini-saskinlikla-seyrediyorum.jpg

25 Nisan 2022’de tutuklanan ve Gezi Davası'ndan 18 yıl hapis cezası alan belgeselci Mine Özerden, arkadaşları aracılığıyla dışarıya bir mesaj gönderdi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Eylül 2023’te Gezi Parkı davasında, Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet, TİP Milletvekili ve avukat Can Atalay, TMMOB yöneticisi şehir plancısı Tayfun Kahraman, sinemacı Çiğdem Mater ve Mine Özerden’e verilen 18'er yıllık hapis cezalarını onadı.

Dışarıdan izlemek

Özerden’in, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararından sonra ilettiği mesaj şöyle:

"İklimin adaleti şuurlu şuursuz, inançlı inançsız, zengin fakir diye ayırmıyor. Elbette gücü, parası az olan daha önce telef oluyor. Seller, yangınlar, zorunlu göçler artıyor. 

“Ancak kalanlar gidenlerin nedeni olma ağırlığı ile ne kadar yaşayabilir? O yaşayanlara artık insan denir mi? Bilmiyorum. 

“Nasıl olduğunu anlayamadığım bir şekilde öznesi olduğum bu saçma sapan davanın gidişatını kendimi de dışarıdan izleyerek şaşkınlıkla seyrediyorum artık. Bu işin sonu nereye kadar gidecek merak ediyorum." 

Mine Özerden kimdir?

Sinemacı, belgeselci, reklamcı ve eski Anadolu Kültür çalışanı.

Sosyal antropoloji eğitiminin ardından Mimar Sinan Üniversitesi Sinema-TV bölümünden mezun oldu. Bir süre reklam sektöründe çalıştı. Ünlü İstanbul zillerinin öyküsünü ve Zilciyan efsanesini anlatan Zilname adlı kısa metrajlı belgeseliyle 1993’te İFSAK Belgesel Başarı ödülünü kazandı.

2001’de Sinema Televizyon Mensupları Derneği’nin kuruluşunda yer aldı. Aynı yıl Anadolu Kültür’de çalışmaya başladı. Diyarbakır Sanat Merkezi, Kars Sanat Merkezi, Diyarbakır Avrupa Sineması gibi kurumların kuruluş ve işleyiş aşamalarında görev yaptı. 

2012’de, Gezi Parkı’na Topçu Kışlası görünümünde bir AVM, Taksim Meydanı’na ise yayalaştırma gerekçesiyle dalış tünelleri yapılmasına tepkiyle ortaya çıkan Taksim Platformu’nun kuruluşunda yer aldı. Bireylerden oluşan Platform daha sonra kurumların bir araya gelmesiyle oluşturulan Taksim Dayanışması’nın bileşeni oldu. 

Platform, hiyerarşisi olmayan, kurumsal kimliklerden bağımsız, demokratik katılımı önemseyen, gönüllü emek verilen bir yapıydı. 

1965 doğumlu.

Kaynak: Sessiz Kalma.

(TY)

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