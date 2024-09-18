Özer Sencar: "Toplumun yarıya yakını sosyal medya yasaklarını onaylıyor"

MetroPOLL Araştırma toplumun sosyal medya yasaklarına nasıl baktığına ilişkin anket sonuçlarını sosyal medyadan paylaştı.
Araştırma sonuçlarına göre "Instagram ve Tiktok gibi sosyal medya platformlarının yasaklanmasını doğru buluyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 42,6'sı "evet", yüzde 53'ü ise "hayır" cevabını verdi.
Yasaklara en güçlü itiraz İYİ Partililerden, en güçlü savunu AKP'lilerden geldi.
Metropoll Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Prof. Özer Sencar sonuçlara ilişkin yorumunda "Halkımızı tanımakta özellikle politikacılar için büyük fayda var. Toplumun yarıya yakını sosyal medya yasaklarını onaylıyor" dedi.
Halkımızı tanımakta özellikle politikacılar için büyük fayda var. Toplumun yarıya yakını sosyal medya yasaklarını onaylıyor. pic.twitter.com/WXkYv9DgeV— Ozer Sencar (@ozersencar1) September 18, 2024
Ankete katılanların yasaklar karşısındaki tutumlarının siyasi tercihlere göre dağılımı şöyle belirlendi: :
AKP
|Tercih
|Yüzde
|Evet
|62,7
|Hayır
|32,8
|Fikrim yok
|04,5
CHP
|Tercih
|Yüzde
|Evet
|24,4
|Hayır
|71
|Fikrim yok
|04,6
MHP
|Tercih
|Yüzde
|Evet
|54,6
|Hayır
|43,1
|Fikrim yok
|02,3
İYİ Parti
|Tercih
|Yüzde
|Evet
|18,5
|Hayır
|72,7
|Fikrim yok
|08,8
DEM Parti
|Tercih
|Yüzde
|Evet
|34,9
|Hayır
|64,3
|Fikrim yok
|00,8
Diğer
|Tercih
|Yüzde
|Evet
|34,9
|Hayır
|61,7
|Fikrim yok
|03,4
(AEK)