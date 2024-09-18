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HAKLAR
Yayın Tarihi: 18 Eylül 2024 22:44
 ~ Son Güncelleme: 19 Eylül 2024 16:49
2 dk Okuma

HALK SOSYAL MEDYA YASAKLARINA NE DİYOR?

Özer Sencar: "Toplumun yarıya yakını sosyal medya yasaklarını onaylıyor"

MetroPOLL Araştırma'nın yaptığı "Instagram ve Tiktok gibi sosyal medya platformlarının yasaklanmasını doğru buluyor musunuz?" anketine katılımcıların yüzde 42,6'sı "evet", yüzde 53’ü ise "hayır" cevabını verdi. Yasaklara en güçlü karşı çıkanlar İYİ Partililer.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Özer Sencar: "Toplumun yarıya yakını sosyal medya yasaklarını onaylıyor"
MetroPOLL Türkiye'nin Nabzı

MetroPOLL Araştırma toplumun sosyal medya yasaklarına nasıl baktığına ilişkin anket sonuçlarını sosyal medyadan paylaştı.

Araştırma sonuçlarına göre "Instagram ve Tiktok gibi sosyal medya platformlarının yasaklanmasını doğru buluyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 42,6'sı "evet", yüzde 53'ü ise "hayır" cevabını verdi.

Yasaklara en güçlü itiraz İYİ Partililerden, en güçlü savunu AKP'lilerden geldi.

Metropoll Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Prof. Özer Sencar sonuçlara ilişkin yorumunda "Halkımızı tanımakta özellikle politikacılar için büyük fayda var. Toplumun yarıya yakını sosyal medya yasaklarını onaylıyor" dedi.

Ankete katılanların yasaklar karşısındaki tutumlarının  siyasi tercihlere göre dağılımı şöyle belirlendi: :

AKP

TercihYüzde
Evet62,7
Hayır32,8
Fikrim yok04,5

CHP

TercihYüzde
Evet24,4
Hayır71
Fikrim yok04,6

MHP

TercihYüzde
Evet54,6
Hayır43,1
Fikrim yok02,3

İYİ Parti

TercihYüzde
Evet18,5
Hayır72,7
Fikrim yok08,8

DEM Parti

TercihYüzde
Evet34,9
Hayır64,3
Fikrim yok00,8

Diğer

TercihYüzde
Evet34,9
Hayır61,7
Fikrim yok03,4

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
sosyal medya yasaklar metropoll araştırma
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/haber/chp-iyi-parti-ve-dem-parti-den-instagram-gundemli-toplanti-talebi-298298
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/haber/instagram-yasaginin-maliyeti-ne-298206
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5 Mart 2024
/haber/hak-orgutlerinden-sosyal-medya-platformlarina-turkiyede-devlet-sansurune-direnin-292732
Sosyal medyada YSK ile ilgili paylaşım yapanlara soruşturma
2 Nisan 2023
/haber/sosyal-medyada-ysk-ile-ilgili-paylasim-yapanlara-sorusturma-276710
ALMANAK 2022
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29 Aralık 2022
/haber/sansurun-golgesinde-2022-de-sosyal-medyada-ne-konustuk-272050
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27 Mayıs 2022
/haber/sosyal-medya-duzenlemesi-basin-kanunu-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-teklifi-nin-tam-metni-262483
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/haber/turkiye-ve-dunyada-sosyal-medya-yasalari-sansur-mu-gereklilik-mi-261869
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