Özer Sencar: "Toplumun yarıya yakını sosyal medya yasaklarını onaylıyor"

MetroPOLL Araştırma toplumun sosyal medya yasaklarına nasıl baktığına ilişkin anket sonuçlarını sosyal medyadan paylaştı.

Araştırma sonuçlarına göre "Instagram ve Tiktok gibi sosyal medya platformlarının yasaklanmasını doğru buluyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 42,6'sı "evet", yüzde 53'ü ise "hayır" cevabını verdi.

Yasaklara en güçlü itiraz İYİ Partililerden, en güçlü savunu AKP'lilerden geldi.

Metropoll Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Prof. Özer Sencar sonuçlara ilişkin yorumunda "Halkımızı tanımakta özellikle politikacılar için büyük fayda var. Toplumun yarıya yakını sosyal medya yasaklarını onaylıyor" dedi.

Halkımızı tanımakta özellikle politikacılar için büyük fayda var. Toplumun yarıya yakını sosyal medya yasaklarını onaylıyor. pic.twitter.com/WXkYv9DgeV — Ozer Sencar (@ozersencar1) September 18, 2024

Ankete katılanların yasaklar karşısındaki tutumlarının siyasi tercihlere göre dağılımı şöyle belirlendi: :

AKP

Tercih Yüzde Evet 62,7 Hayır 32,8 Fikrim yok 0 4,5

CHP

Tercih Yüzde Evet 24,4 Hayır 71 Fikrim yok 0 4,6

MHP

Tercih Yüzde Evet 54,6 Hayır 43,1 Fikrim yok 0 2,3

İYİ Parti

Tercih Yüzde Evet 18,5 Hayır 72,7 Fikrim yok 0 8,8

DEM Parti

Tercih Yüzde Evet 34,9 Hayır 64,3 Fikrim yok 0 0,8

Diğer

Tercih Yüzde Evet 34,9 Hayır 61,7 Fikrim yok 0 3,4

(AEK)