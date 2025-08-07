Özel’e saldıran Tengioğlu’nun duruşması ertelendi: Pişmanım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, Selçuk Tengioğlu, ikinci kez hakim karşına çıktı.

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in 4 Mayıs’ta Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan cenaze töreninden çıkarken saldıran Tengioğlu hakkında kamu görevlisine yönelik “kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tutuklu bulunan Tengioğlu’nun duruşması İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Tengioğlu, duruşmaya tutuklu bulunduğu Çorlu’daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

O DA BİR "YALNIZ KURT"MUŞ Saldıran Tengioğlu: "Özel'i gördüm kendimi kaybettim"

Pişmanlık duyduğunu ifade eden Tengioğlu savunmasında şunları söyledi:

“Ben sadece pişmanlık çekiyorum. Yaptığım fiziksel hareket sadece aptallıktan kaynaklanan bir şey. Pişmanlığını çekiyorum, başka bir şey değil.

Sayın genel başkanımın annesinden, babasından, ailesinden çok özür dilerim. İnsanların siyasi hayatında zaman zaman böyle olaylarla karşılaşıyorlar. Yaptığımdan dolayı ailesinden özür diliyorum.”