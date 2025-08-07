ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 7 Ağustos 2025 13:01
 ~ Son Güncelleme: 7 Ağustos 2025 13:08
1 dk Okuma

Özel'e saldıran Tengioğlu'nun duruşması ertelendi: Pişmanım

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in AKM’deki cenaze töreni çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun üçüncü duruşması 4 Eylül’e ertelendi. Tengioğlu, "Yaptığım fiziksel hareket sadece aptallıktan kaynaklanan bir şey" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Özel’e saldıran Tengioğlu’nun duruşması ertelendi: Pişmanım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, Selçuk Tengioğlu, ikinci kez hakim karşına çıktı.

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in 4 Mayıs’ta Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan cenaze töreninden çıkarken saldıran Tengioğlu hakkında kamu görevlisine yönelik “kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tutuklu bulunan Tengioğlu’nun duruşması İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Tengioğlu, duruşmaya tutuklu bulunduğu Çorlu’daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Saldıran Tengioğlu: "Özel'i gördüm kendimi kaybettim"
O DA BİR "YALNIZ KURT"MUŞ
Saldıran Tengioğlu: "Özel'i gördüm kendimi kaybettim"
6 Mayıs 2025

Pişmanlık duyduğunu ifade eden Tengioğlu savunmasında şunları söyledi:

“Ben sadece pişmanlık çekiyorum. Yaptığım fiziksel hareket sadece aptallıktan kaynaklanan bir şey. Pişmanlığını çekiyorum, başka bir şey değil.

Sayın genel başkanımın annesinden, babasından, ailesinden çok özür dilerim. İnsanların siyasi hayatında zaman zaman böyle olaylarla karşılaşıyorlar. Yaptığımdan dolayı ailesinden özür diliyorum.”

Tutukluluğunun devamına karar veren geçici hakim duruşmayı 4 Eylül’e erteledi.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel saldırı
