Özel’den yandaş basına “penguen belgeseli” göndermeli boykot uyarısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve soruşturmalara dair Saraçhane’de İBB’de basın açıklaması yaptı.

İBB operasyonu: Gözaltı listesinde kimler var?

Özel, iktidar yanlısı medyaya "penguen medyası" göndermesi yaptı, "Gezi’de penguen verip de ertesi gün nedamet getirenlere söylüyorum. Polisin ‘220 bin’ dediği, gözün 500 bini gördüğü, dronun 1 milyon çektiği bir gece mitingini görmeyenlere söylüyorum. Sizi izleyen, bize oy veren yüzde 70, sizi izleyenin yüzde 70’i, tüketimden gelen gücünü, diğer firmalarınızın ürünlerini tüketirsem, reklamlarınızı izletirsem namerdim. Hadi bakalım görmeyin, hadi penguene devam edin" dedi.

"Belediye başkanı imza atmadığı ihaleden sorumlu tutulamaz"

Özel'in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Şu an yürütülen soruşturma gizlilik kararı altında olduğu için kullandığım ifadeler de bu gizliliği ihlal etmeyecek şekilde olacak. Ancak tüm vatandaşların bilmesi gereken bazı gerçekler var. Şu anda 106 kişi tutuklu durumda. İçeride öyle isimler var ki, Ekrem İmamoğlu'na da soruluyor, ‘Bu kişiyi tanıyor musunuz?’ diye. Bazı isimler, bu binalarda daha önce hiç duymadığımız kişiler. Şimdi ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerden ihale alan kişilerin ve bu şirketlerdeki ihale yetkililerinin isimleri toplanmış durumda. Bu yöntemle, bir kaç şirket daha eklenip, yüzlerce kişiye daha operasyon yapılabilir."

“Örneğin, başka belediyelerde de aynı yöntemle çok sayıda kişiye operasyon yapılabilir. Çünkü ihaleyi verenlerin, o ihaleye imza atan şirketlerin yöneticilerinin isimleri alınıyor ve bunlara ulaşmak kolay. Bu sistemde, ihaleye imza atanlar suçlu sayılıyor."

Özel, belediye başkanlarının ihalelere imza atmadıkları sürece sorumlu tutulamayacaklarını vurgulayarak, "Belediye başkanları, imza atmadıkları ihalelerden sorumlu tutulamaz. Eğer sorumlu tutulurlarsa, Türkiye'deki binlerce belediye başkanının görevine son verilmesi gerekir" dedi.

"Futbol deyimleri kullanmayı seven iki siyasetçiyi mevcut cumhurbaşkanımız ve gelecekti Cumhurbaşkanımız Ekrem İmamoğlu’nun ilk golü attığı Beylikdüzü’ndeydik. Türkiye siyasetinde yenenler ve yenilenler var. Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ı üç kez yendi.

"Bu soruşturmada babası reklam veren insanlar mesela 22 yaşında onlar tutuklanmış. Buradan insanları gözaltına almılar fakat buradan tutuklama çıkmaz. İsmini kapatacağım gizli tanık eklemişler. Gizli tanık somuta varacaksan işler. "

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) farklı şirketlerine yapılan ihaleler nedeniyle yetkililerin gözaltına alındığını belirtti. "Öyle isimler var ki, Ekrem Başkan’a da soruyorlar ‘Bunu tanıyor musun?’ diye. Gözaltına alınanların bazılarını biz de tanımıyoruz" diyen Özel, soruşturmanın hedefinde İBB'yi yıpratma amacı olduğunu vurguladı.

"İhaleye imza atanlar, ihale alan şirketlerin yöneticileri ve hatta şirket sahiplerinin aile üyeleri bile evlerinden toplanmış. Eğer bu yöntemle ilerlenirse, Türkiye’de her belediye başkanı için aynı şey yapılabilir. Normalde belediye başkanları, yetkileri dışında olan ihalelerden sorumlu tutulamaz. Eğer tutulursa, ülkede hiçbir belediye başkanı görevine devam edemez" dedi.

Gözaltına alınan kişiler arasında, şirketlerde isimleri geçen ama sürecin detaylarını bilmeyen kişilerin de olduğunu vurgulayan Özel, "Şu anda içeride ne için olduğunu bilmeyen, babasının şirketinde adının geçtiğinden habersiz 22 yaşında öğrenciler var" dedi.

Algı operasyonu ve gizli tanık meselesi

Özel, soruşturmanın hukuki dayanağı olmadığını vurguladı, gizli tanık ifadelerine tepki gösterdi. "Elde tek bir kanıt yok. Gizli tanık var, ama kim olduğu bile belli değil. Bir kişi hakkında 'naylon fatura kesti' denmişse, bu iddia somut delillerle desteklenmeli. Ama burada öyle bir durum yok" dedi.

Gizli tanık ifadeleri üzerinden İBB’ye yönelik suçlamaların şekillendiğini belirten Özel, “Bir kişiyi ‘algı operasyonu yaptı’ diye suçlayamazsınız. Neyin algısı? Ekrem İmamoğlu’nun projelerini anlatmak suç mu? Tayyip Bey’in propagandası yapılınca algı olmuyor da, İBB’nin çalışmalarını anlatınca mı algı oluyor?” ifadelerini kullandı.

Serdar Haydanlı

Özel, soruşturmada adı geçen Serdar Haydanlı ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Haydanlı’nın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kamu ihale mevzuatından muaf tutularak iş verilen bir şirketin sahibi olduğunu belirten Özel, "Serdar Haydanlı, İBB’nin de AK Parti döneminde iş verdiği bir firma yöneticisi. 2015’ten beri bu işin içinde. Ama ne hikmetse, sabah saat 06.00’da evi basılıp alınıyor, sonra da serbest bırakılıyor" dedi.

Özel, yandaş medyanın bu konuyu görmezden geldiğini belirterek, "A Haber, TRT, diğer yandaş kanallar… Hepsi bu haberi sildi. Algı operasyonlarını yapan kişi dedikleri adam serbest bırakıldı ama bunu kimse haber yapmıyor” diyerek tepki gösterdi.

Özel, "Bu haberleri görmeyin, yayınlamayın bakalım. Halk sizi izleyerek, sizin reklamlarınızı görerek destek oluyor. Ama bu hukuksuzlukları görmezden gelenler, yarın hesap verecek," diyerek medyayı sorumluluk almaya çağırdı.

"Büyük alçaklık yapılıyor"

Özel'in konuşması şöyle:

"Bugün kimi mahkum ederseniz edin, vicdan terazisinde kimi mahkum ederseniz edin, tarih önünde mahcupsunuz, mahkumsunuz. Yarın, bugün göreceğiz bakalım. Buradan merkez medyaya sesleniyorum. Bütün reklamları belli bir gelir seviyesinin, belli bir evi eğitim seviyesinin üzerinden alırsın. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni yüzde 70’ler, oraya çıkardığın iki yorumcu ile denge kurar gibi yaparsın, bu soruşturmada bütün suçu bize yıkarsın. Daha hiçbir şey yokken, gizliyken. Buradan söylüyorum. Merkez medyaya, haber kanallarına."

"Bu haberleri görmeyin, yapmayın. Pazartesi günü tüketimden gelen gücünü kullanmayan, size hedefe koymayan, ‘Buna sessiz kaldılar görmediler’ diyen, Gezi’de penguen verip de ertesi gün nedamet getirenlere söylüyorum. Polisin ‘220 bin’ dediği, gözün 500 bini gördüğü, dronun 1 milyon çektiği bir gece mitingini görmeyenlere söylüyorum. Sizi izleyen, bize oy veren yüzde 70, sizi izleyenin yüzde 70’i, tüketimden gelen gücünü, diğer firmalarınızın ürünlerini tüketirsem, reklamlarınızı izletirsem namerdim. Hadi bakalım görmeyin, hadi penguene devam edin."

"Tarafsız olun"

"Hadi penguen göstermeye devam edin. Gezi’nin ilk iki gün, üç günü olduğu gibi. Hadi, bana diyor, ‘Çok telefon geliyormuş yukarıdan.’ Aşağıdan telefon getireceğim size, aşağıdan. Milyonlardan, 10 milyonlardan. Restoranını açacaksın, yemeyi bize satacaksın, marketinden bize alışveriş yaptıracaksın, yurtdışından getirdiğin arabayı benim seçmene satacaksın sonra bu iğrençlikler olunca da karşı tarafa geçeceksin. Herkes tarafını bilecek. Ya tarafsız olun, ya bundan sonra karşı tarafınızdayız. Haber kanalıyım diye ortaya çıkan, ‘Yukarıdan telefon geliyor’ diye rezillik yapanlara söylüyorum. Sen 1 milyonluk gece mitingini görme, ondan sonra gel, yarın öbür gün gel ‘Genel yayın yönetmenimiz bir kahvenizi içmek istiyor.’ Bir kahvenin 40 yıl hatırı var, bir alçaklığın 40 yıl hafızamda yeri var. Büyük alçaklık yapılıyor."

(EMK)