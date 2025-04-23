Özel’den Valilik yasağına tepki: Bütün Ankaralılarla yürüyeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Valiliği'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında planlanan yürüyüşü yasaklamasına sert tepki gösterdi. Özel, “Saat 17.00’de Ankaralılarla birlikte, kurduğumuz Meclis’ten kurucumuz Atatürk’e yürüyeceğiz” diyerek karara rağmen yürüyüşü gerçekleştireceklerini açıkladı.

CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ankara’da saat 17.00’de Birinci Meclis’ten Anıtkabir’e yürüyüş düzenlemeyi planladı. Ancak bu yürüyüş, Ankara Valiliği tarafından yasaklandı.

Yasağa rağmen resmi törenler kapsamında Anıtkabir’e katılan Özgür Özel, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı ve yasağa karşı net bir duruş sergiledi.

Özel, şu açıklamayı yaptı:

“TBMM'yi kurmuş partinin Genel Başkanı, 1. Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyecek; buna bile valilik eliyle yasak getirmeye çalışan, gerçekten halktan kopmuş, şuurunu kaybetmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Saat 17.00’de Ankaralılarla birlikte, kurduğumuz Meclis’ten kurucumuz Atatürk’e yürüyeceğiz.”

İLK TBMM'YE YÜRÜME TARTIŞMASI Ankara Valisi: "23 Nisan yürüyüşünü yasakladım", Özgür Özel: "Yasaklanamaz, yürüyoruz"

(EMK)