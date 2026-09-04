Özel’den Üsküdar tepkisi: “Millet gözaltındayken seçim yapıp kapkaç yapacaklar”

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminin CHP’li üç belediye meclis üyesinin gözaltında olduğu sırada yapılmasına tepki gösterdi. Özel, “Üç kişi gözaltındayken yapacakları seçimle Üsküdar’a çökecekler. Millet gözaltındayken seçim olacak ve Üsküdar’da kapkaç yapacaklar” dedi.

Trakya temasları kapsamında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesini ziyaret eden Özel, cuma namazının ardından açıklama yaptı.

İki gün boyunca üç ili ziyaret edeceklerini belirten Özel, Sivas Kongresi’nin 107’nci yılını kutladı. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kongreye katılan ve Cumhuriyet’in kuruluşunun ilk adımlarını atan delegeleri minnetle andığını söyledi.

YENİ Parti’nin Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in değerlerini savunmaya devam edeceğini belirten Özel, Sivas Kongresi kararlarının ve Kurtuluş Savaşı’nın ardından Cumhuriyet’in kuruluşunu sahiplenen bir siyasi anlayışa sahip olduklarını ifade etti.

“Üsküdar’da Sinem Dedetaş’tan memnuniyet yüzde 65”

Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminin yenilenmesi kararına ve CHP’li belediye meclis üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren Özel, Üsküdar’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açısından özel bir öneme sahip olduğunu söyledi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Üsküdar Belediyesi’ni CHP’li Sinem Dedetaş’ın kazandığını hatırlatan Özel, Dedetaş’ın belediye başkanlığı döneminde önemli çalışmalara imza attığını savundu.

Özel, Üsküdar Meydanı’nın halka açılmasını örnek göstererek, “Sinem büyük bir cesaretle Üsküdar’da yıllardır yapılmayanları yaptı” dedi.

Dedetaş’a yönelik memnuniyet oranının yüzde 65 olduğunu ileri süren Özel, “Çıkarsınlar Üsküdar’da yaptırdıkları memnuniyet anketini göstersin AK Parti. Yüzde 65’tir Üsküdar’da Üsküdarlının Sinem Dedetaş’tan memnuniyet oranı” diye konuştu.

“Üç kişi gözaltındayken seçim yapacaklar”

Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından yapılan belediye başkan vekili seçiminde CHP’nin adayının birinci çıktığını hatırlatan Özel, AKP’nin itirazı üzerine seçimin yenilenmesine karar verildiğini belirtti.

Seçimin cumartesi günü yapılacak olmasına dikkat çeken Özel, üç CHP’li belediye meclis üyesinin gözaltında tutulduğunu söyledi.

Özel, “Çarşamba günü seçimlerin cumartesi gününe yenilenmesine karar verdiler. Üç belediye meclis üyemizi tutukladılar, gözaltına aldılar. Pazara kadar dört gün tutacaklar. Valilik de hızla yazıyı yazdı, cumartesi seçim yapacaklar. Akıl almaz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliği’nin “bir parti kazansın diye tutum almadığını” söylediğini aktaran Özel, seçim tarihinin özellikle üçüncü güne konulduğunu savundu.

“İnsanları dört gün gözaltına alıyorlar. Vali hemen üçüncü güne seçimi koyuyor. Millet gözaltındayken seçim olacak ve Üsküdar’da kapkaç yapacaklar” diyen Özel, “Bunu milletimize şikayet ediyoruz. Mücadelemiz sürüyor” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’a: “Üsküdar’ı böyle mi alacaksınız?”

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da seslenerek Üsküdar’ın seçim yoluyla CHP’ye geçtiğini hatırlattı.

“Üsküdar’ı yıllarca yönettiniz. Millet başkasına verdi. Çok önem verdiğin Üsküdar’ı alacaksınız. Böyle mi alacaksın?” diye soran Özel, belediye meclis üyelerinin seçim öncesinde gözaltına alınmasını eleştirdi.

Özel, “Bu ülkedeki oy kullanacak olan belediye meclis üyelerini dört günlüğüne gözaltına al, sonra orada seçim yaptır. O zaman sen her yeri alırsın. O zaman seçimler niye yapılıyor?” dedi.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beş fark varsa altı gözaltı yap. On fark varsa 11 gözaltı yap. Yazıklar olsun. Asla kabul etmiyoruz. Bundan sonraki süreçte de bunu milletimize teşhir etmeye devam edeceğiz. Yapılanları milletimizin vicdanına emanet ediyorum.”

(EMK)