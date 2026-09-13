Özel’den Üsküdar tepkisi: “Bu mu senin demokratlığın?”

*Özel, 157 bin oyla seçilen Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasına ve belediyenin kaybedenlerin eline geçmesine tepki gösterdi. 5 Ağustos'ta yapılan ilk seçimin iptal edilmesini, yeni seçim öncesi üç meclis üyesinin gözaltına alınmasını ve meclis üyelerine yönelik baskı iddialarını "kumpas" ve "irade hırsızlığı" olarak nitelendirdi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından belediyenin AKP’ye geçmesine tepki gösterdi.

Üsküdar İskele Meydanı’nda düzenlenen “Karar Milletindir, Üsküdar Milletindir” buluşmasında konuşan Özel, “Millet istedi, biz Erdoğan’ın ilçesi, Erdoğan’ın kalesi denilen yerde bir Cumhuriyet kadınıyla, Üsküdar’ın tertemiz kararıyla, helal oylarıyla bu seçimi kazandık. Şimdi buradan Erdoğan’a sesleniyorum: Bu mu senin demokratlığın, bu mu senin cesaretin? Bu mu senin yüzün? Yazıklar olsun” dedi.

Özel, konuşmasına Grup Yorum’un “Açlığın Yürüyüşü Başlıyor” eserinden bir dörtlük okuyarak başladı.

Üsküdar buluşmasının YENİ Parti’nin İstanbul’daki ilk mitingi olduğunu belirten Özel, meydanın “tarihin doğru tarafında duranların” meydanı olduğunu söyledi.

Özel, “Bu meydan zulme direnenlerin, irade hırsızlığına karşı iradesini savunanların, seçtiklerinin arkasında duranların meydanıdır. Bu meydana güç verenlere, ses verenlere, nefes olanlara selam olsun. Bu meydandan halktan, milletten değil de iktidardan ve yargısından meşruiyet arayanlara yazıklar olsun” diye konuştu.

“Bütün darbecilere meydan okuyoruz”

12 Eylül 1980 darbesinin 46’ncı yılına değinen Özel, 12 Eylül, 15 Temmuz ve 19 Mart süreçlerini birlikte değerlendirdi.

“12 Eylül’ü yapanlara da, 15 Temmuz’u yapanlara da, 19 Mart’ı yapanlara da yazıklar olsun” diyen Özel, şöyle konuştu:

“Yöntem, isim, asker değişiyor ama asıl mesele hiç değişmiyor. Millet seçiyor ama birileri milletin yerine karar vermeye, milletin seçtiğine değil kendi istediğine karar vermeye, sandığa hükmetmeye, sandıkta verilen kararı değiştirmeye karar veriyor. Bütün darbecilere meydan okuyoruz.”

Özel, Mustafa Kemal Atatürk’ün Meclis duvarına yazdırdığı “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözünü hatırlatarak, Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasına da tepki gösterdi.

“Milletin seçtiği pırıl pırıl insanlara iftira atanlara, bir Cumhuriyet kadınını, Sinem Dedetaş’ı haksız yere tutuklayanlara söyleyecek sözümüz var. Üsküdar’ın söyleyeceği söz var. Günü gelince bu milletin bu darbecilerle göreceği bir hesap var” dedi.

“Üsküdar 157 bin oyla Sinem Dedetaş’ı seçti”

Özel, Üsküdar Belediyesi’nin uzun yıllar boyunca kazanılamamasına rağmen sandık sonuçlarını değiştirmek için hiçbir yönteme başvurmadıklarını söyledi.

“35 yıl hiç kazanamadık ama hiçbir zaman Üsküdarlıları suçlamadık. Hiçbir zaman sandıkta kazanamadığımız belediyeyi baskıyla, tehditle, hileyle ele geçirmeye çalışmadık. Üsküdar’ın gönlüne girmek için sabırla çalıştık, doğruyu aradık, Sinem Dedetaş’ı aday gösterdik” diyen Özel, Dedetaş’ın 157 bin oy aldığını belirtti.

Özel, “Şimdi Sinem Dedetaş cezaevinde, seçimi kaybedenler başkanlık makamında. Yazıklar olsun” dedi.

“Seçimi iptal ettirdiler”

Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimine giden süreci de anlatan Özel, 5 Ağustos’ta yapılan ilk seçimde yaşananları eleştirdi.

Özel, “Valilik ve adliye koridorlarında yaşanan kumpas, dünya siyaset tarihinde ve dünya hukuk tarihinde görülmemiş bir rezalettir” dedi.

İlk seçimde belediye başkan vekilinin son turda seçildiğini hatırlatan Özel, daha sonra seçimin iptal edildiğini söyledi:

“Sonucu bu kadar net olan bir seçimde buldukları bir mahkemeye seçimi iptal ettirdiler ve yeniden seçim kararı aldılar.”

“Vali, AK Parti il başkanından çok AK Parti’ye çalıştı”

Özel, yeni seçimden üç gün önce üç belediye meclis üyesinin gözaltına alınmasını, ikisinin daha sonra tutuklanmasını da eleştirdi.

İstanbul Valisi Davut Gül’ü hedef alan Özel, “AK Parti’nin il başkanından çok AK Parti’ye çalışan valiye yazıklar olsun” dedi.

Özel, “Türkiye’de görevini devlete sadakatle yapan kaymakamlara, valilere sözüm yok. Ama gün gelecek, devran değişecek. Keser dönecek, sap dönecek. O gün AK Parti’nin il başkanlığını yapanlar hesap verecek” diye konuştu.

Meclis üyeleriyle ilgili iddialar

Özel, seçim öncesinde bazı belediye meclis üyelerine yönelik baskı ve tehdit iddialarını da gündeme getirdi. Bazı meclis üyelerinin yakınlarıyla ilgili adli süreçlerin seçimde oy kullanmaları üzerinde baskı oluşturmak amacıyla kullanıldığını öne süren Özel, bu iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Özel ayrıca, seçim sonrasında yedi belediye meclis üyesinin savcılığa çağrıldığını belirterek, bunun “yargı erkinin siyasete alet edilmesi” anlamına geldiğini savundu.

“Bunun talimatını veren de, aracılık eden de, uygulayan da anayasal suç işlemiştir” diyen Özel, suç duyurularının takipçisi olacaklarını söyledi.

“Tarihin doğru tarafında durdular”

Özel, konuşmasının sonunda Sinem Dedetaş, Amine Cansu Çelik ve Üsküdar Belediyesi’nin bazı meclis üyelerine teşekkür etti.

“Ne tehditler, ne tehditler... Bunlara boyun eğmeyen, beni burada karşılarken gözlerinde cesareti gördüğüm belediye meclis üyelerimizin önünde saygıyla eğiliyorum” diyen Özel, meclis üyelerinin “tarihin doğru tarafında durduğunu” söyledi.

Özel, AKP’ye geçen bazı belediye başkanlarını da isim vererek eleştirdi ve “Bize Sinemler, bize Ekremler, Ekrem Bakiler, Amine Cansu Çelikler yeter” dedi.

(EMK)