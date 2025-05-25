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Yayın Tarihi: 25 Mayıs 2025 16:28
 ~ Son Güncelleme: 25 Mayıs 2025 16:33
2 dk Okuma

Özel’den Sosyalist Enternasyonal’de Türkiye vurgusu: Sivil darbe uyarısı

Özel, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının siyaseten tutuklu olduğunu belirterek, “Hepimiz onlara kefiliz ve sonuna kadar yanlarındayız” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir erkek siyasetçi ya da konuşmacı kürsüde konuşma yaparken görülüyor. Üzerinde açık mavi gömlek ve lacivert ceket var. Sol eliyle bir hareket yaparak vurgu yapıyor, sağında bir mikrofon yer alıyor. Yüz ifadesi ciddi ve kararlı; muhtemelen önemli bir mesaj verirken veya bir soruna dikkat çekerken çekilmiş.
Fotoğraf: CHP Basın

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı bugün sona erdi.

Konsey, CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılmasına ilişkin kararı oyladı. "Ekrem İmamoğlu’nun Haksız ve Hukuksuz Biçimde Tutuklanmasına İlişkin Karar" oy birliğiyle kabul edildi.

Kararda, "Sosyalist Enternasyonal Konseyi, Ekrem İmamoğlu'nun derhal serbest bırakılması ve görevine iade edilmesine dönük en güçlü şekilde çağrı yapmaktadır" denildi.

Özel: Demokrasiye darbe

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı kapanışında yaptığı konuşmada, Türkiye’de yaşanan siyasi süreci “sivil darbe” olarak tanımladı.

“İstanbul iradesi gasp edilmiş bir şehir konumundadır” diyen Özel, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının siyaseten tutuklu olduğunu belirterek, “Hepimiz onlara kefiliz ve sonuna kadar yanlarındayız” dedi.

Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan Özel, o gece iktidarın yanında olduklarını ancak bugün benzer bir darbenin geleceğe yapıldığını söyledi.

“Bu kez iktidar, iktidara gelecek olana darbe yaptı. Seçimi kazananlara değil, kazanacak olanlara.”

Özel, Gezi davası ve 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yaşanan gelişmeleri, Türkiye’nin demokratik geleceğine yönelik bir tehdit olarak niteledi.

“Siyasi tutuklulara kefiliz”

“İmamoğlu ve arkadaşları siyaseten tutukludur” diyen Özel, HDK ve Gezi davası nedeniyle hapiste olan siyasetçilere destek verdiğini vurguladı:

“Suçsuzluklarına kefiliz, bu mücadeleyi birlikte sürdüreceğiz.”

Uluslararası dayanışma çağrısı

Özgür Özel, yerel yönetimlere yönelik baskılara karşı uluslararası desteğin önemine de dikkat çekti. “19 Mart’ta yaşananlara karşı dünyanın dört bir yanından gelen destek mesajları çok kıymetliydi” dedi.

Konuşmasını, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sözleriyle bitiren Özel, tüm demokratlara birlikte mücadele çağrısı yaptı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Sosyalist Enternasyonal CHP Ekrem İmamoglu özgür özel İBB operasyonu
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