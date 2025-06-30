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Yayın Tarihi: 30 Haziran 2025 14:14
 ~ Son Güncelleme: 30 Haziran 2025 14:17
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Özel’den Saraçhane çağrısı: Direnişin kalbindeyiz

Özel, 19 Mart’ta yaşanan gelişmeleri “darbe” olarak niteleyerek, yargı sürecinin partiyi tartıştırmaya ve iktidar yürüyüşünü kesmeye yönelik olduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Özel’den Saraçhane çağrısı: Direnişin kalbindeyiz
Fotoğraf: CHP Basın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ertelenen kurultay davası sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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Özel, 19 Mart’ta yaşanan gelişmeleri “darbe” olarak niteleyerek, yargı sürecinin partiyi tartıştırmaya ve iktidar yürüyüşünü kesmeye yönelik olduğunu söyledi.

Özel, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, kurultay süreciyle ilgili açılan ve bugün görülen davanın siyasi olduğunu vurguladı, şöyle dedi:

“Partimize dönük hiçbir kumpas, 19 Mart Darbesi’nden bağımsız değildir. Bugünkü duruşmanın da; sonuç odaklı değil, partimizi tartıştırmaya, iktidar yürüyüşümüzü kesmeye, mücadele azmimizi kırmaya yönelik süreç odaklı bir siyasi operasyon olduğu ortadadır. Asla hedeften şaşmayacağız, yolumuzdan dönmeyeceğiz!”

Saraçhane’de buluşma çağrısı

Açıklamasında 1 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.30’da İstanbul Saraçhane Meydanı’na çağrıda bulunan Özel, “demokrasi ve adaletin 100. karası” ifadesiyle iktidara sert mesaj gönderdi. CHP lideri, Saraçhane'nin “direnişin kalbi” olduğunu vurgularken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve tüm yol arkadaşlarına sahip çıkacaklarını belirtti.

Özgür Özel’in çağrısı şöyle devam etti:

“Yarın 20.30’da; demokrasi ve adaletin 100 KARASINDA ve darbenin 100. KARA gününde, direnişin kalbinde Saraçhane’deyiz! Ekrem Başkanımıza, yol arkadaşlarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Gençleri, kadınları, emekçileri, emeklileri… Bu ülkeyi seven herkesi her şeyin başladığı yere, Saraçhane’ye davet ediyorum.”

Ne Oolmuştu?

19 Mart 2025 tarihinde CHP’de yaşanan kurultay sürecine yönelik hukuki girişimler, partide “yargı eliyle müdahale” tartışmalarını alevlendirmişti. CHP yönetimi, bu süreci “demokratik işleyişe müdahale” olarak değerlendirirken, muhalefet kamuoyunda da bu gelişmelerin siyasi olduğu yönünde görüşler öne çıkmıştı.

Bugün görülen duruşmanın ertelenmesinin ardından CHP liderinin yaptığı sert çıkış, partinin mücadele kararlılığını ve meydan stratejisini de ortaya koydu. Saraçhane buluşması, CHP’nin son dönemde artan sokak siyasetinin bir parçası olarak görülüyor.

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(EMK)

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