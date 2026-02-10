Özel’den Özarslan’a: AKP bitiyor, yalvarsan da yakarsan da seni affetmem

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın istifası ve AKP’ye katılacağı iddialarının ardından partisinin TBMM Grup Toplantısı’na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara’nın 15 ilçesindeki CHP’li belediye başkanlarıyla birlikte geldi.

Grup toplantısında iktidara, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, deprem politikalarına ve Mesut Özarslan’a yönelik son derece sert açıklamalarda bulunan Özel, konuşmasında hem deprem bölgesindeki çalışmaları ayrıntılarıyla anlattı hem de Özarslan sürecinin perde arkasını adım adım aktardı.

Konuşmasına 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle deprem bölgesinde yaptıkları ziyaretleri anlatarak başlayan Özel, Antakya’da yaşanan bir anıyı hatırlattı.

Antakya CHP İlçe Başkanlığı binasının depremde yıkıldığını, yalnızca Atatürk portresinin kurtarıldığını belirten Özel, şunları söyledi:

“Antakya İlçe Başkanımızın bütün ailesi göçük altında kalmıştı. Birinci derece yakınlarını kaybetmişti. Eşi günlerce yoğun bakımdaydı. Yoğun bakımda ziyaretim sırasında ‘İlçe de çöktü’ dedi. ‘İlçeden ancak Atatürk’ümüzün resmini kurtarabildik’ dedi. Dedim ki: ‘Gidenlere Allah rahmet eylesin. Ama eşin de ayağa kalkacak, ilçe de ayağa kalkacak. Yeni ilçe binamıza geleceğim, bu resmi ellerimle asacağım.’”

Özel, daha sonra ilçe binasının önüne geldiklerinde yolun kapalı olduğunu, bir portakal kasasını ters çevirerek üzerine çıkıp konuşma yaptıklarını anlattı. Bu anıyı siyaset anlayışı üzerinden değerlendiren Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Bir partinin iktidar olacağı; 10 milyonluk bir sahneyi bir yere kurdurup, devlet memurlarını toplayıp, teşkilatları 6 ilden oraya getirip, onlara prompterdan bir konuşma yapıyorsanız iktidar olduğunuz ya da iktidar olacağınız oradan anlaşılmaz. Hiç niyetiniz yokken ilçe binasının önü trafiğe kapandıysa, bir portakal kasası üstünden konuşuyorsanız 1500-2000 kişiye; parti iktidara gidiyor demektir!”

“Parti tarihinin en ağır saldırısı altındayız”

CHP’nin büyük bir baskı altında olduğunu söyleyen Özel, buna rağmen mücadeleyi büyüttüklerini belirtti. Ana muhalefetin iktidar yürüyüşünü engellemek için sistematik bir saldırı yürütüldüğünü savunan Özel, şöyle konuştu:

“Parti tarihinin en ağır saldırısının altında, partinin iktidar yürüyüşünün önünü kesmek için, partinin iktidara gelişine engel olmak için partinin siyasetçileri tarihin en büyük iftira kampanyasıyla muhatap. Partinin cumhurbaşkanı adayı, 16 belediye başkanı zindanlarda. Partiyi ayakta tutan, ayağa kaldıran kim varsa saldırı altında, hakaret altında. Devlet bütün imkanlarıyla bir partiye hizmet eder halde. Ama gel bir bak ki o saldırı altındaki ana muhalefet partisinin grup toplantısına bak!”

Deprem bölgesi eleştirileri ve Erdoğan’a yanıt

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde CHP heyetinin Osmaniye, Antep, Maraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya’da olduğunu belirten Özel, bu altı ilde bir hafta boyunca toplam 55 ayrı program yaptıklarını söyledi. Erdoğan’ın “deprem turisti” suçlamasına sert yanıt veren Özel, şöyle dedi:

“Devletin 13 uçağıyla, polisin, jandarmanın, ormanın bütün helikopterleri emre amade bölgeye 34 kez gitmiş. O bu sözleri söylediğinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı 55. ziyaretini tamamladı da geldi!”

Deprem bölgesindeki tabloyu “acıların hâlâ taze olduğu bir tablo” olarak nitelendiren Özel, 270 bin kişinin hâlâ konteynerlerde yaşadığını, barınma krizinin, eğitim ve sağlık sorunlarının sürdüğünü söyledi.

CHP’li belediyelerin yardımları ve kalıcı eserler

CHP’li belediyelerin AFAD koordinasyonunda yaptığı yardımları ayrıntılarıyla anlatan Özel, AFAD kayıtlarına göre 9 bin 638 araç, 28 bin 521 personel, 7 bin 200 TIR, uçaklar ve gemilerle deprem bölgesine yardım ulaştırıldığını belirtti. Mobil mutfaklar, mobil fırınlar, battaniyeler, çadırlar, konteynerler ve jeneratörlerin AFAD’ın bilgisi dahilinde teslim edildiğini vurguladı.

“Kalıcı eser yok” iddialarına da yanıt veren Özel, CHP’li belediyelerin yaptığı köprüleri, okulları, yaşam vadilerini, kültür merkezlerini ve altyapı yatırımlarını tek tek sıraladı.

Erdoğan’ın videosu ve “Antalya Büyükşehir” detayı

Erdoğan’ın paylaştığı bir videoda “Başında ve sonunda CHP yoktu” denilen altyapı çalışmalarında Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin logosunun göründüğünü ifade eden Özel, şu sözleri kullandı:

“Övündüğü altyapı çalışmasını yapan araçların üzerinde ‘Antalya Büyükşehir Belediyesi’ yazıyor. Vallahi Allah böyle ayağına dolandırıyor.”

Mesut Özarslan sürecinin perde arkası

Konuşmasının son bölümünde Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan sürecini ayrıntılı biçimde anlatan Özel, Özarslan’ı defalarca genel merkeze çağırdığını ve hakkındaki iddiaları sorduğunu söyledi:

“Kabahatin varsa şimdi söyle; bizim yolsuzluk yapanla işimiz olmaz. Korktuğun varsa söyle, gereğini yapalım dedim. Söylenenler iftira dedi. Büyük yeminlerle, çocuklarını ve ailesini yeminlere katarak her şeyi inkar etti. Üç gün öncesine kadar…”

Özel, Özarslan’ın AKP ile gizli görüşmeler yaptığının ortaya çıktığını, kendisine ulaşamayınca mesaj attığını belirtti. Ardından Mesut Özarslan’a yönelik şu sert ifadeleri kullandı:

“Anladım ki sen hırsızsın. Hırsızlığını bilenlerle uzlaşarak kendini kurtarmaya çalışıyorsun. O senin hakkında suç duyurusunda bulunanlar o lafları yutar. Devir AKP devri değil, bitiyor. Devrimiz başlayınca yalvarsan da yakarsan da seni affetmem. Sen hırsızlığını itiraf ettin. Yolun açık olsun. Gün gelecek devir dönecek o gün elime düşeceksin, sana acırsam namerdim.”

Özel, Özarslan’ın Ankaragücü tribün liderlerine “AKP’ye geçiyorum, bana destek olun, sana daire alayım” dediğini de iddia etti.

“Bozuk tohumlarla iktidara gidilmez”

CHP’nin 47 yıl sonra birinci parti olduğunu hatırlatan Özel, sürecin Mansur Yavaş ile birlikte yürütülen anketler ve saha çalışmalarıyla şekillendiğini söyledi. Konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu işin sağcısı, solcusu yok. Namuslusu ve namussuzu var. Bozuk tohumlarla iktidara gidilmez! Zeydan’la, Ekrem’le, Mansur’la gidilir. Hadi yürüyelim iktidara!”

Mesut Özarslan kimdir?

