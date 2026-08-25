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YT: Yayın Tarihi: 25.08.2026 12:35 25 Ağustos 2026 12:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.08.2026 12:39 25 Ağustos 2026 12:39
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Özel’den Osman Kavala çağrısı: Derhal serbest bırakılmalı

Özgür Özel, "Gerekçeli karar yayınlandığında derhal uygulanır. Defalarca AYM kararlarına uymadılar, bütün arkadaşlar açısından. AİHM ikinciye karar veriyor, hala daha direniyorlar" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özel’den Osman Kavala çağrısı: Derhal serbest bırakılmalı
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylemlerini sürdüren Bağımsız Maden-İş üyesi maden işçilerini ziyaret etti.

Özel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Osman Kavala için ikinci kez hak ihlali kararı vermesini şu sözlerle değerlendirdi: 

“Derhal serbest bırakılmalı. Anayasamızda yazıyor, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, bir uluslararası sözleşmeyle bunu kabul ettiğimiz için, kanunla çelişse kanunun üstündedir. Ayrıca anayasada yazıyor, Anayasa Mahkemesi kararları mutlaka ve mutlaka yasama, yargı ve yürütme için bağlayıcıdır. Gerekçeli karar yayınlandığında derhal uygulanır. Defalarca AYM kararlarına uymadılar, bütün arkadaşlar açısından.

AİHM ikinciye karar veriyor, hala daha direniyorlar. Türkiye’yi de perişan ediyorlar bu yaptıklarıyla. Osman Kavala 10 yılı herhalde doldurdu. Büyük bir haksızlıkla muhataptır. Artık ayrıca da şunu da söyleyeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi’ne mensup 20’nin üzerinde milletvekilinin genel başkanları adına attıkları imza var raporda. ‘AİHM kararları derhal uygulanacak’ diyor.

Altına imza atıyorlar. İmza söz, namustur. Bunu yerine getirmelerini bekliyoruz. Ama gördüğünüz gibi hiç oralı değiller. Anayasanın bir sayfası Cumhurbaşkanının yetkilerini yazıyor. O sayfa geçerli, yürürlükte. Öbür sayfası Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını yazıyor. O sayfaya uyumuyor. O zaman bir gün birisi gelir seninle ilgili sayfaya da uymadığını söyler. Kendi bindikleri dalı kesiyorlar. Bu ülkenin toplum sözleşmesini yok sayan, toplumla yaptığı sözleşmeyi yok saymış demektir. O zaman da tutup ‘Ben devletin başıyım’ diyemezsin.

Devletin başıysan devletin başı gibi davranacaksın. Gücünü aldığın anayasanın her sayfasına uyulmasını… Herkes biliyor, herkes biliyor ki üç kez Kavala beraat etti. Ama Recep Tayyip Erdoğan’ın zihninde mahkum olduğu için salıverilmedi. Beraat ettiğini gün kapıyı açmadılar. Öbür taraftan hızlıca casus suçlamasıyla tutuklama yaptılar. Casusluktan beraat etti, yeniden aynı davayı açıp ceza verdiler. Bu kadar kötülük bir insana yapılmaz. Türkiye’ye de yapılmaz.”

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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