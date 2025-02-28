Özel’den Öcalan çağrısına yorum: Şeffaf ve samimi olunmalı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı ziyaretinin ardından Abdullah Öcalan’ın çağrısına ilişkin konuştu.

Özel, Türkiye’de Kürt meselesinin çözümünün ancak Meclis çatısı altında, demokratik ve kapsayıcı bir süreçle mümkün olabileceğini vurguladı.

"Kürt sorunu yok demekle sorun çözülmüyor"

Özel, Kürt sorununun varlığının inkar edilerek çözülemeyeceğini belirterek, “Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tarihsel tutarlılığımızı sürdürüyoruz. Kürtler ‘sorunumuz var’ diyorsa, Erdoğan’ın geçmişte söylediklerini terk edip ‘Kürt sorunu yoktur’ demesiyle bu sorun çözülmüyor” dedi.

Özel, bu sorunun çözümünün ancak Meclis çatısı altında, hiçbir partinin dışlanmadığı, toplumun tüm kesimlerinin ve sivil toplumun dahil olduğu bir süreçle mümkün olacağını vurguladı. “Bu çalışmanın başı sonu demokratikleşmedir. Ancak, şehit ailelerinin, gazilerin ve mağdurların rızalarının alınması ve onları rahatsız edecek adımlardan kaçınılması önemlidir” dedi.

"Milletin aklıyla alay etmeyin"

Özgür Özel, Erdoğan ve iktidarın sürece ilişkin tutumunu eleştirerek, "Bir yandan bir yıldan uzun süredir bir müzakere yürütülecek, devlet adına tam yetkili dört kişilik bir heyet buna eşlik edecek ve siz her şeyden dakika dakika haberdar olacaksınız. Ancak işler sonuçlandığında, ‘Benimle ilgisi yok’ diyerek geri çekileceksiniz. Bu millet böyle kandırılabilecek, zekası hafife alınabilecek bir millet değil" diye konuştu.

Özel, bu konuda siyasi sorumluluk alınması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer bu işi yapıyorsan, sorumluluğunu da alacaksın, cesaretini göstereceksin. Millet sana bu görevi vermiş, yetkisini vermiş" dedi.

"Şeffaf ve cesur olun"

CHP olarak süreçte üzerlerine düşen rolü üstlenmeye hazır olduklarını belirten Özel, "Bana ve ana muhalefete düşen görev, milletin barış umudunu boşa çıkarmamak, akan kanın durdurulmasına engel olmamak ama kimseyi de kandırmamaktır. Biz buradayız" dedi.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Her şeyi biliyorsunuz ama işinize gelince duyuyor, işinize gelmeyince sağır oluyorsunuz. Sürecin tam ortasındasınız ama gizli ajanda ile hareket edip siyasi riski ortağınızın sırtına yüklüyorsunuz. Eğer gerçekten barışçıl bir çözüm isteniyorsa, açık ve net olun. Bu süreçte samimiyet, açıklık ve şeffaflık esastır. Türkiye’nin geleceği için cesur olun."

Özel, CHP’nin, Türkiye’de barışın sağlanması, kanın durmaması ve halkın eşit vatandaşlık hakkını elde etmesi için demokratik zeminde var olacağını ifade ederek, "Biz oradayız. Ancak Recep Tayyip Erdoğan’ın gizli ajandaları, pazarlıkları ve süreci edilgen bir şekilde izleyip buradan siyasi kazanç elde etme çabalarını samimiyetsiz buluyoruz. Net olun, açık olun, cesur olun” dedi.

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(EMK)