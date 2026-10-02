Özel’den Mersin’deki görüntülere tepki: ‘O şarlatanı ya sen durdur ya gelip biz durduracağız’

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin’de belediyelere yönelik operasyon sırasında bir kadının evinde pijamalarıyla görüntülenmesinin ardından bu görüntülerin kamuoyuna servis edilmesine tepki gösterdi.

Artvin’de partisinin mitinginde konuşan Özel, görüntülerin servis edilmesi konusunda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, Adalet Bakanlığı’nda gayriresmî olarak basına görüntü servis eden bir kişi olduğunu iddia etti.

Özel, “Erdoğan’a sesleniyorum. O Adalet Bakanlığı’nda gayriresmî olarak ‘Her haberi böyle yazın’ diye yalan yanlış fotoğraflar, videolar yollayan, suçsuz günahsız insanların, eşinin iffetiyle oynayan o şarlatanı ya sen durdur ya gelip biz durduracağız” dedi.

Özel, Mersin’deki operasyonun ardından yaşananları “Ailem Güvende” operasyonları üzerinden de eleştirdi. Kadının evinde pijamalarıyla görüntülenmesine dikkat çeken Özel, görüntülerin kamuoyuna servis edilmesine tepki gösterdi.

“Allah sizden aileyi korusun”

Mersin’de üç belediyeye yönelik operasyon yapıldığını söyleyen Özel, yaşananları şöyle anlattı:

“Dün sabah 05.00’te Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ve Mersin’deki Yenişehir ve Mezitli belediyelerine operasyon yaptılar. Bu fon vurgunu konuşulmasın, başka işler konuşulsun diye.”

Operasyon kapsamında bir belediye başkanının eşinin evinde yaşananlara dikkat çeken Özel, kadının polislerin kapıya gelmesi üzerine pijamalarıyla kapıyı açtığını söyledi.

Özel, “Gelmişler kapıya polisle dayanmışlar. Bir belediye başkanımızın eşi telaşla kapıya vurunca kapıyı açmış. Orada üzerinde geceliği var. Karşısında erkek polisleri ve kamerayı görmüş. Diyor ki ‘Ne var?’ İşte ‘Kocanızı almaya geldik.’ ‘Kamerayı kapatır mısınız?’ diyor. Polis diyor ki ‘Endişe etmeyin, ondan bir şey olmaz.’ Yani bu polis kamerası diyor” ifadelerini kullandı.

Görüntülerin daha sonra basına servis edildiğini söyleyen Özel, “Bu görüntü çekildikten iki saat sonra hanımefendinin geceliği ile, gece kıyafetiyle, evindeki kıyafetiyle görüntüsünü bütün internet sitelerine yolladılar” dedi.

Özel, iktidarın “Ailem Güvende” operasyonlarına da gönderme yaparak şöyle konuştu:

“Bakın bir tarafta Ailem Güvende kampanyası yapacaksın, Ailem Güvende sloganıyla operasyonlar yapacaksın. Güya aileyi koruyacaksın. Öbür tarafta suçsuz günahsız insanların ev halini polis kamerasına çekip, ya İçişleri Bakanı, o diyormuş ki ‘Ben yapmadım’ ya da Adalet Bakanlığı’ndaki o bütün görüntüleri servis eden şarlatan, gitmiş bu görüntüleri yollamış.”

Özel, sözlerini “Allah sizden aileyi korusun. Allah sizden kadınları korusun. Allah sizden bu memleketi korusun. Yazıklar olsun” diyerek sürdürdü.

“Erdoğan’a sesleniyorum”

Özel, görüntülerin kim tarafından servis edildiğine ilişkin tartışmaya da değindi. İçişleri Bakanlığı’nın görüntülerin kendileri tarafından servis edilmediği yönündeki açıklamasını hatırlatan Özel, sorumluluğun Adalet Bakanlığı’nda olduğunu iddia etti.

Özel, Erdoğan’a şu sözlerle seslendi:

“Buradan Erdoğan’a sesleniyorum. Buradan, memleketi Rize’nin yanı başından, ki sabah da oradaydım. O Adalet Bakanlığı’nda gayriresmî olarak her haberi ‘Böyle yazın’ diye yalan yanlış yollayan, yalan yanlış fotoğraflar, videolar yollayan, suçsuz ve günahsız insanların eşinin iffetiyle oynayan bu şarlatanı ya sen dur, ya gelip biz durduracağız.”

Özel, görüntülerin yeniden servis edilmesi halinde milletvekilleri olarak müdahale edeceklerini söyledi:

“Bu yüzden kimse bu memleketi sahipsiz sanmasın. Kimse geldiği makama güvenip yukarıdan bakıp millete kibir yapmasın. Kimse bu milleti karınca gibi görüp ezmeye kalkmasın. O karıncanın kardeşi var, o da Artvin’deki bu meydandadır. O da YENİ Parti’dedir, YENİ Partililerdir.”

Özel, “Bundan sonra bir kadının ev görüntülerini, özel hayat görüntüsünü basına yollarsa eğer o şarlatan o Bakanlığı biz basacağız milletvekilleri olarak. Bu kadar söylüyorum” dedi.

(EMK)