Özel’den maden işçilerine destek: “Gücünüz bu holdinge niye yetmiyor?”

*Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 60 eylemden 56'sında beraat ettiğini belirterek yargı sürecini eleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile aralarında sorun olmadığını, bazı belediye başkanlarına baskı yapıldığını iddia etti. Trabzon ve Rize ziyaretlerinde yoğun ilgi gördüklerini söyleyen Özel, Kocaeli ve Kayseri ziyaretleri planlıyor.

*YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde iki haftadır eylem yapan Bağımsız Maden-İş üyesi işçileri ziyaret etti. Yıldızlar SSS Holding'den alacaklarını alamayan işçilere destek veren Özel, iktidara "Herkese gücünüz yetiyor da bu şirkete niye yetmiyor?" diye sordu ve şirkete kayyım atanması ya da kamulaştırılması çağrısında bulundu.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylemlerini sürdüren Bağımsız Maden-İş üyesi maden işçilerini ziyaret etti.

Bağımsız Maden-İş üyesi maden emekçilerinin haklı mücadelelerinde yanlarındayız. https://t.co/c3DFLTwNyc — Özgür Özel (@eczozgurozel) August 25, 2026

Yıldızlar SSS Holding’den alacaklarının ödenmesini isteyen işçilere destek veren Özel, iktidara tepki göstererek “Herkese gücünüz yetiyor da gücünüz bu Yıldızlar SSS Holding’e niye yetmiyor?” diye sordu.

İşçilerin eyleminin iki haftayı aşkın süredir devam ettiğini belirten Özel, daha önce de benzer eylemler sırasında görüşme ve ödeme sözü verildiğini ancak sözlerin tutulmadığını söyledi.

“Verilen sözler tutulmuyor”

Özel, işçilerin daha önceki mücadeleleri sonucunda Yıldızlar SSS Holding’den geçmişe dönük alacaklarının önemli bir bölümünü tahsil ettiğini belirterek, kalan alacakların ise ödenmediğini söyledi.

Aylarca ücretsiz izne çıkarılan, fazla mesaileri ve bazı tazminatları ödenmeyen işçilerin bulunduğunu aktaran Özel, “Nasılsa gitti bunlar, bir daha toplanamazlar” anlayışıyla işçilerin haklarının ödenmediğini savundu.

Özel, işçilerin yeniden Bakanlık önüne gelmesinin önceki mücadelelerin başarısız olmasından değil, verilen sözlerin ardından tüm alacakların ödenmemesinden kaynaklandığını ifade etti.

“Gerekiyorsa kamulaştırın”

Özel, iktidarın farklı şirket ve sektörlere kayyım atama ve el koyma uygulamalarına da değinerek Yıldızlar SSS Holding için de benzer bir adım atılması çağrısında bulundu.

“Haydi bu Yıldızlar SSS Holding’e de atayın bir tane kayyım da işçilerin bütün borçlarını ödesin. Gerekiyorsa kamulaştırın” diyen Özel, işçilerin alacaklarının ödenmesi için şirket üzerindeki kamu gücünün kullanılmasını istedi.

İşçilerin aileleriyle birlikte sıcak altında Bakanlık önünde beklediğini belirten Özel, “İşçinin işçiden başka dostu yoktur” dedi ve tüm işçileri sendikal örgütlenmeye çağırdı.

Aziz İhsan Aktaş davası: “Başkanlara ‘pardon’ dediler”

Özel, ziyaret sırasında gazetecilerin Aziz İhsan Aktaş davasında verilen kararları sorması üzerine de değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın yaklaşık 60 eylemle suçlandığını, bunların 56’sından beraat ettiğini söyleyen Özel, kalan suçlamalar üzerinden verilen cezaların yüksek olduğunu savundu. Özel, soruşturma kapsamında “suç örgütü” isnadı nedeniyle farklı kentlerden bazı kişilerin İstanbul’a getirildiğini ve uzun süre tutuklu kaldığını belirtti.

Özel, soruşturma sürecinde kamuoyuna yansıyan bazı iddiaların daha sonra mahkeme aşamasında karşılık bulmadığını savunarak, “Arkadaşlarımızı şeklen suçlu gösteriyorlar” dedi.

Silivri’de görülen davalarda da benzer bir tablo olduğunu öne süren Özel, “Örgüt” suçlaması üzerinden uzun süre tutuklu kalan kişilerin haklarının kısıtlandığını belirterek soruşturma sürecini eleştirdi.

Vahap Seçer açıklaması: “Aramızda en ufak bir problem yok”

Özel, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in CHP’ye bağlılık vurgusuna ilişkin soruya da yanıt verdi.

Seçer ile telefonda görüştüğünü aktaran Özel, aralarında herhangi bir kırgınlık ya da sorun bulunmadığını söyledi. Seçer’in CHP’ye yönelik bağlılığını ifade etmesinin doğal olduğunu belirten Özel, “Benim de bu konuda kendisine yönelik bir kırgınlık, küskünlük düşünmediğimi söyledim” dedi.

Özel ayrıca belediye başkanlarına yönelik çeşitli baskı ve tehditler olduğunu ileri sürerek bazı belediye başkanlarının Cumhurbaşkanı ile görüşmeye veya parti değiştirmeye zorlandığını iddia etti.

“Trabzon ve Rize’deki ilgi normal siyasi çalışmalarla açıklanamaz”

Trabzon ve Rize ziyaretlerine ilişkin değerlendirmesinde ise yoğun ilgi gördüklerini söyleyen Özel, yurttaşların gösterdiği desteğin kendileri açısından önemli olduğunu belirtti.

Özel, önümüzdeki günlerde Kocaeli ve Kayseri’yi ziyaret edeceklerini, YENİ Parti’nin örgütlenme çalışmalarını da sürdüreceğini açıkladı.

Özel, İzmir Menderes Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin soruya ise “Milletin gözü önünde suçüstü durumundalar” yanıtını verdi.

(EMK)