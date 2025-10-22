ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 22 Ekim 2025 15:22
 ~ Son Güncelleme: 22 Ekim 2025 15:25
2 dk Okuma

Özel’den Lütfü Savaş tepkisi: Beyhude bir iş, sonuç alamayacaklar

Özel, “Biz CHP olarak vatandaşın derdiyle uğraşırken onlar bu beyhude işlerle meşgul oluyor. Gün gelir bunların da hesabı sorulur. Özgür Özel’i çok az tanımış, yakından tanıtacağım kendisine" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fotoğrafta bir grup erkek dış mekânda, basın açıklaması sırasında görülüyor. Ön planda, takım elbise giymiş birkaç kişi ile birlikte, elini açık bir jestle uzatarak konuşan bir adam yer alıyor.
Fotoğraf: CHP Basın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve önceki dönem CHP kurultay delegelerinin, partinin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan il kongrelerinin iptali talebiyle Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurmalarına sert sözlerle yanıt verdi.

Silivri Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluları ziyaret ettikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, söz konusu başvuruya ilişkin olarak şunları söyledi:

“Ülkenin bu kadar derdi, bu kadar sorunu varken bu işlerle, o lüzumsuz isimlerle ülke gündemini o kadar meşgul ettiler ki... O lüzumsuz ismin, lüzumsuz, beyhude, sonuç alamayacak, sırf adını geçirmek için yaptığı saçma sapan bir iştir. Daha öncekiler gibi bu da ilgili mahkemelerce reddedilecektir. Beyhude uğraşıyorlar. Hazımsızlığın bu kadarı.”

Özel, açıklamasında davayı açanları eleştirdi:

“Biz CHP olarak vatandaşın derdiyle uğraşırken onlar bu beyhude işlerle meşgul oluyor. Gün gelir bunların da hesabı sorulur. Özgür Özel’i çok az tanımış, yakından tanıtacağım kendisine.”

CHP lideri ayrıca, kurultay sürecine ilişkin açılan davaların “siyasi manipülasyon amacıyla” gündemde tutulduğunu savundu ve “Bu meselelerden bir sonuç çıkmaz. Mikroba ‘niye mikropluk yapıyorsun’ diye sorulmaz. Onun işi o, mikropluk yapmak” dedi.

22 Ekim 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu CHP özgür özel
