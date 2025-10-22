Özel’den Lütfü Savaş tepkisi: Beyhude bir iş, sonuç alamayacaklar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve önceki dönem CHP kurultay delegelerinin, partinin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan il kongrelerinin iptali talebiyle Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurmalarına sert sözlerle yanıt verdi.

Silivri Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluları ziyaret ettikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, söz konusu başvuruya ilişkin olarak şunları söyledi:

“Ülkenin bu kadar derdi, bu kadar sorunu varken bu işlerle, o lüzumsuz isimlerle ülke gündemini o kadar meşgul ettiler ki... O lüzumsuz ismin, lüzumsuz, beyhude, sonuç alamayacak, sırf adını geçirmek için yaptığı saçma sapan bir iştir. Daha öncekiler gibi bu da ilgili mahkemelerce reddedilecektir. Beyhude uğraşıyorlar. Hazımsızlığın bu kadarı.”

Özel, açıklamasında davayı açanları eleştirdi:

“Biz CHP olarak vatandaşın derdiyle uğraşırken onlar bu beyhude işlerle meşgul oluyor. Gün gelir bunların da hesabı sorulur. Özgür Özel’i çok az tanımış, yakından tanıtacağım kendisine.”

CHP lideri ayrıca, kurultay sürecine ilişkin açılan davaların “siyasi manipülasyon amacıyla” gündemde tutulduğunu savundu ve “Bu meselelerden bir sonuç çıkmaz. Mikroba ‘niye mikropluk yapıyorsun’ diye sorulmaz. Onun işi o, mikropluk yapmak” dedi.

CHP’nin 39. Kurultay süreci yargıya taşındı: İl kongrelerinin iptali talep edildi

