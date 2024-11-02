Özel’den kayyım tepkisi: Fethullah Gülen olsa gelir omzunuzdan öper

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılışında konuşuyor.

Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanmasına tepki gösteren Özel, "İstanbul'daki seçmenin iradesine uzanan eli çekmek konusunda sonuna kadar kararlıyız" dedi.

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Esenyurt'ta yapılan, İstanbul'daki seçmenin iradesine uzanan eli çekmek konusunda sonuna kadar kararlıyız. Türkiye'nin en büyük ilçesinin belediye başkanı, bundan 7-8 ay önce devlete başvurdu ve dedi ki, Esenyurt'ta partimden aday olmak istiyorum. Adaylığa uygun muyum? Devlet de ona temiz kartı verdi. Devlet Esenyurt'a da dedi ki, 'Bu adaylardan birini seçebilirsin. Bunların terörist olmadığına ben kefilim.' Esenyurt'ta her iki kişiden biri de Ahmet Özer'i seçti.

"Bizden önce yapılanlara bakalım. Esenyurt'ta gezdiğimizde görüyorduk ki bir açık hava suç müzesiydi burası. Binalar üst üste, sayısız kent suçu... Esenyurtlular da artık 'yeter' deyip ilçeyi CHP'ye verdi İstanbullular önce 2019'da sonra da 2024 seçimlerinde CHP'yi seçtiler. Artık burada AK Parti'nin bir kez bile karşısında seçim kazanamadığı Ekrem İmamoğlu ve CHP var.

İstanbul'da TBMM Grubumuzla Çalışma ve Değerlendirme Toplantısındayız https://t.co/nu9uLOet0H — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 2, 2024

“Ahmet Özer kurbandır”

"Ahmet Özer kurbandır asıl mesele, milletten almadığı yetkiyi kayyım eliyle yapmaktır. İstikamet vermeye çalıştıkları 1 milyonlu Esenyurtlu 16 milyon İstanbullu'dur. Siz bilmezsiniz, Tayyip Bey bilir Esenyurt'u kimin yöneteceğine, siz bilmezsiniz Tayyip Bey hazmedemiyor İstanbul'u kimin yönettiğine, 'hazmedemiyoruz bu başarıları, bükemediğimiz bilekleri kırmaya çalışıyoruz elimizdeki devlet imkanlarıyla' meselenin özü budur.

"CHP zamanında Tayyip Bey'in yasağını kaldırarak birlikte karar vermiştir. Siirt'te milletvekillerini istifa ettirmiştir, milletvekili ve başbakan olmuştur. Millet birini seçtiyse kararı millet verir, hakimler veremez. Siirt'te yasaklı olan parlamentoya giren Erdoğan Siirt'e kayyım atamıştır. Siirt üçlemesi budur.

"Kayyım siyaseti üzerinden güçlenen ama günü geldiğinde Siirt'e kayyım atamaya tenezzül eden anlayış şimdi de Esenyurt'ta. Fethullah Gülen olsa gelir omzunuzdan öper."

"Seyyar giyotin Akın Gürlek"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Özer'in soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek üzerinden seslenen CHP lideri, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Barış Pehlivan'ı, Barış Terkoğlu'nu, Murat Ağırel'i, Merdan Yanardağ'ı koydun. Orada şimdi Can Atalay'ı, Osman Kavala'yı, Tayfun Kahraman'ı haksız yere hukuksuz yere tutuyorsun. Şimdi bunu yapınca millet 'Bunlar terörist' mi diyecek. Sen İlker Başbuğ'a terör örgütü başı demiş adamsın. Şimdi de başka Zekeriya Öz bulmuşsun, aynı oyunu çeviriyorsun.

"Akın Gürlek, seyyar giyotin, adaletin boynunu kesendir. Canan Kaftancıoğlu'na yasak getiren Akın Gürlek, Hrant Dink davası Akın Gürlek, Sırrı Süreyya davası Akın Gürlek. Hepsi başka mahkemede davalar. Hepsinde bunu koşturuyorlar. Hadi Ankara'da yasak getir Akın, İstanbul'a koş katliam yapacaksın Akın." (TY)