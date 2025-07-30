Özel’den Fidan’a: Varsa yoksa TikTok

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın uluslararası platformlardaki tutumunu ve açıklamalarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile eleştirdi.

Özel, üç ay önce “MİT Müsteşarlığım döneminde beni zehirlediler” şeklindeki açıklamalarıyla gündeme gelen Fidan’ın, hem kurumların hem de devletin itibarını zedelediğini iddia ederek, Dışişleri Bakanlığı’nı “yönetme ehliyetine sahip olmadığını” savundu.

Lahey Grubu’nun Kolombiya’nın başkenti Bogota’da gerçekleştirdiği toplantıda İsrail’e karşı yaptırımların görüşüldüğü bildiriyi Türkiye’nin imzalamamasına dikkat çeken Özel, kamuoyunda yükselen tepkilere rağmen Bakan Fidan’ın “Biz zaten İsrail’e yaptırım uyguluyoruz” ve “BM Deniz Hukuku Sözleşmesi yüzünden imzalamadık” gibi gerekçeler sunduğunu; ancak bunların ikna edici olmadığını söyledi.

Türkiye-Yunanistan arasında Ege Denizi gerilimi devam ediyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan adına TikTok'ta açılmış, videolarını özellikle militarist müziklerle kurgulayan birçok hayran hesabı bulunuyor. Bu hesaplardan biri yaklaşık 215 bin takipçiye ulaşmış durumda.

“Atanmış dışişleri sekreterine sesleniyorum”

Özel, açıklamasına şöyle devam etti:

“Şimdi, bize laf yetiştirmeye çalışan bu atanmış dışişleri sekreterine sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, ülkemizin nerede menfaati varsa, Eurofighter meselesinde de Filistin meselesinde de Türkiye’nin ve mazlumların hakkını cesaretle savunan partidir. ‘Bildiriye imza atsaydık Yunan tezlerini desteklerdik. CHP, Yunan tezlerini mi destekliyor?’ deyip, şerh koyup imza atılmasını önerdiğimizde, ‘bir bilene sorsunlar’ deyip, bugün bildiriye imza atan Hakan Fidan, CHP’nin kurumsal kimliğinden özür dilemelidir. Öyle kameralara kaş göz işareti yaparak, Kurtlar Vadisi temalarıyla TikTok’ta videolar paylaştırarak, kendini ‘gizemli derin devlet adamı’ gibi şekillere sokarak bakanlık yapılmaz. Türk Cumhuriyetleri Güney Kıbrıs’ı, senin bakanlığında tanıdı. Trump, ‘Gazze’yi boşaltacağım oraya oteller yapacağım’ dedi. Ayşenur Ezgi Eygi kızımız Filistin’de öldürüldü, Rümeysa Öztürk kızımız Filistin’i savunduğu için ABD’de hapsedildi. Trump’ın Ankara elçisi, Türkiye’nin Osmanlı millet sistemine geçmesini önerdi. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile mesafesinin açılmasından, Trump-Putin Ukrayna barışı için Türkiye’ye gelecek hayallerine kadar… Bunların hiçbirine tık yok, varsa yoksa TikTok.”